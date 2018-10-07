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O camilerden ezan sesi yeniden yükselmeye başladı

PKK'lı hainlerce yaklaşık 3 yıl önce kazılan  çukurlar, kurulan barikatlar ve tuzaklanan patlayıcılar nedeniyle Diyarbakır,  Şırnak ve Mardin'de yıkılan veya hasar gören camilerden 120'sinde yapılan  restorasyon ve yapım çalışmaları sayesinde yeniden ibadet yapılıyor.

07 Ekim 2018 Pazar 10:05
O camilerden ezan sesi yeniden yükselmeye başladı

Kırsaldaki saldırılarını şehir merkezlerine ve ilçelere taşıyan, çukur  kazıp barikat kuran, yollara, çukurlara ve barikatlara patlayıcı tuzaklayan  PKK'lı teröristler, yaklaşık 3 yıl önce yaşamı hiçe sayan saldırılarında  ibadethaneleri de hedef aldı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Şırnak kent merkezi ile Cizre, İdil ve  Silopi ilçelerinde, Mardin'in Nusaybin ve Dargeçit ilçesinde terör saldırıları  sonucu tahrip olan 151 camiden büyük bir kısmı, devletin imkanıyla onarıldı.

Onarımı ve yapımı biten camilerden 120'sinde yeniden ezan sesi  yükselirken, vatandaşlar sağlanan huzurla camilerde tekrar ibadet yapmanın  mutluluğunu yaşıyor.

6 tarihi cami ibadete açıldı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde birçok ev ve tarihi yapının yanı sıra  zarar gören Nasuh Paşa, Fatih Paşa, Arap Şeyh, Hacı Hamit, Hasırlı, Hocaoğlu,  İbrahim Bey, Kadı, Şeyh Mutahhar camilerinden İbrahim Bey, Kadı ve Şeyh Mutahhar  Camisi yapılan restorasyon çalışmalarından sonra ibadete açıldı.

İlçede, teröristlerce 2 kez ateşe verilen 1516-1520 yıllarında dönemin  Vali Bıyıklı Mehmet Paşa tarafından yaptırılan ve kubbelerinin kurşunla kaplı  olması dolayısıyla "Kurşunlu" diye de anılan, kentteki ilk Osmanlı eseri  Fatihpaşa Camisi ve diğer 4 caminin restorasyon çalışmaları sürüyor.

"Bundan sonra inşallah ezanlarımız susmayacak"

Sur İlçe Müftüsü İsmail Fakirullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  toplum tarafından telin edilen ve karşılığı bulunmayan çukur olaylarında en çok  etkilenen yerlerin başında camilerin yer aldığını söyledi.

"Vatandaşlar belki de kendi evlerinin zarar görmesini bir şekilde  kabul ettiler ama şehadetin ve İslam'ın sancaktarlığı olan alemin işareti olan  camilerimizin ve minarelerimizin zarar görmesini bir türlü içlerine  sindiremediler." diyen Fakirullah, onarımı tamamlanan ve ibadete açılan  camilerden ezan seslerinin yükseldiğini belirtti.

Camiler açılınca gözyaşına hakim olamayan birçok vatandaşı  gördüklerini dile getiren Fakirullah, şöyle konuştu:

"Ağladılar, camilerine sarıldılar. Bu olaylar bizi derinden etkilediği  gibi vatandaşı da derinden etkilemiştir. İnşallah bundan sonraki süreçte böyle  bir şey olmayacaktır, buna artık vatandaş müsaade etmeyecektir. Bundan sonra inşallah ezanlarımız da susmayacak, camilerimiz de kapanmayacak. Birliğimizin ve şahadetlerimizin temeli olan bu ezanlar inşallah ilelebet Sur'un minarelerinde,  özelde Diyarbakır'da, genelde ülkemizde inşallah güzel müezzinlerimiz tarafından  okunarak dalga dalga her tarafa yayılacaktır."

Teröristlerin Kurşunlu Camisi'ni "kamp" olarak kullandıklarını  anımsatan Fakirullah, camide ciddi bir hasarın olduğunu, sadece caminin değil  yüreklerinin de yakıldığını dile getirdi.

"Onlar aslında yapmış oldukları eylemin ne kadar ve hangi açıdan tesir  edeceğini biliyorlardı. Camilerimizi ele geçirerek bizi ele geçireceklerini  düşünüyorlardı, Allah'a çok şükürler olsun, Rabbim hiçbir zaman fırsat vermemiş,  bundan sonra da fırsat vermeyecek." diyen Fakirullah, restorasyon çalışması süren  diğer camilerin de 2020 yılının başında ibadete açılacağını bildirdi.

"3 yıl camimizden uzak kaldık"

Kadı Cami İmamı Süleyman Özdemir de çukur ve terör olaylarında son  derece üzüntülü bir şekilde görevli bulunduğu camiden ayrılmak zorunda kaldığını,  bu ayrılışın kendisinde büyük bir yara bıraktığını anlattı.

Özdemir, "Yaklaşık 130 kurşun darbesi almış. İç kısmına bir şey  olmadığı için şükrediyoruz. Yaklaşık 3 yıl camimizden uzak kaldık. Tadilatının  bitim aşamasına yaklaştığını görünce çok sevindik. Ramazan ayından itibaren  burada görev yapma huzuru ve mutluluğu içerisinde cemaatimize kavuştuğumuza  şükrediyoruz." ifadelerini kullandı.

Caminin bulunduğu çevrede evler yıkıldığından cemaatinin çoğunun  çevreden gelen esnaftan oluştuğunu aktaran Özdemir, bu nedenle eskiden yer  bulmakta güçlük çeken cemaatinin şimdi olmadığını kaydetti.

Özdemir, "Eskiden öğle ve ikindi namazlarında cami dolup taşardı. Yer  bulamayanlar dışarıya serdikleri seccadelerde namazını kılardı. Şimdi ise 8-10  kişiyiz. Bunun üzüntüsünü hala yaşıyoruz. Allah buna sebep olanlara hakkımızı  bırakmasın." dedi.

Cami cemaatinden Özcan Asana ise çukur olaylarında camilerin  onarıldığını, camilerin çok güzel olduğunu söyledi.

"Camiye saldırmak da ne demek bu münafıklıktır. Burası Allah'ın  evidir, buraya saldırılmaz. Bunun hesabı ahirette sorulur. Saldırıyı yapanların  Allah hepsinin belasını versin, hepsini kınıyorum, lanetliyorum. Şimdi,  namazımızı kılıyoruz, gayet mutluyuz. Bir sıkıntımız yok. Çocukluğumdan beri  geldiğim camimize, cemaatimize, mahallemize kavuştuk." ifadelerini kullanan  Asana, camileri yeniden ibadete açan yetkililere teşekkür etti.

Recep Paçal ise camide ibadet etmenin mutluluğunu dile getirerek,  "Camiye kavuşma duygusunu anlatamam özellikle hocamızla buluşmamız, ibadet  yapmamız ve onunla sohbetlerimiz, bunları özledik. Çocukluğum bu camide geçti,  tekrar buluşmamız ayrı bir mutluluk veriyor." diye konuştu.

Yıkılan camilerin yerine yenileri yapılıyor

Şırnak İl Müftüsü Ramazan Tolan, terör örgütünün kent merkezi ve  ilçelerde camileri "karargah" gibi kullandığını, kent merkezindeki 11 caminin  yıkıldığını, 13 cami ve 3 Kur'an kursunun hasar gördüğünü hatırlattı.

Tolan, devletin başlattığı yapım ve onarım faaliyetleri kapsamında 13  cami ve 3 Kur'an kursunu tadilatını bitirerek ibadete açtıklarını, yıkılan  camilerin yerine de il genelinde 45 caminin yapımının sürdüğünü bildirdi.

Terör saldırılarında teröristlerin barınma yeri olarak il genelinde 70  camiyi kullandığını anımsatan Tolan, camilerin büyük kısmının Diyanet İşleri  Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı yardımıyla kısa bir zamanda onarılarak  faaliyete geçtiğini dile getirdi.

"Huzur içinde namazlarımızı cemaatle kılıyoruz"

Vatandaşlardan Sait Akbaş, terör saldırıları sonucunda zarar gören  Geylani Camisi'nin devlet tarafından onarılarak tekrar ibadete açıldığını  aktardı.

Akbaş, "Biz de huzur ve huşu içinde farz namazlarımızı cemaatle  kılıyoruz. İnşallah yeni yapılan konutların bitmesiyle cami cemaatimize de  kavuşacağız. Camiyi onarımda emeği geçen herkesten Allah razı olsun." diye  konuştu.

Silopi İlçe Müftü Vekili Mehmet Bilgin, ilçede terör saldırılarından 9  caminin zarar gördüğünü, bunların Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet  Vakfınca onarılarak ibadete açıldığını, tamamen yıkılan 2 caminin yapımının da  sürdüğünü ifade etti.

Cizre İlçe Müftüsü Selahattin Yılmaz ise saldırılarda 14 caminin  yıkıldığını, 38 cami ve 4 Kur'an kursunun zarar gördüğünü aktararak, "Zarar gören  38 camimizin tadilatlarını kısa sürede yapıp ibadete açtık. Camilerimiz ve Kur'an  kurslarımızın yapılışı ve onarımını hem duyarlı vatandaşlarımız hem de Diyanet  Vakfımızca karşılandı." dedi.

"Daha iyi ve güzel günler bizleri bekliyor"

Mardin'in Nusaybin ve Dargeçit ilçelerinde de bir yandan zarar gören  camiler onarılırken diğer taraftan da yeni camilerin yapımı devam ediyor.

Nusaybin'de Fırat, Abdulkadir Paşa ve Yenişehir mahallelerinde  teröristlerin tamamen yıktığı  camilerin yerine TOKİ tarafından 5 cami  yaptırıldı.

Dargeçit ilçesinde de İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan  belediye ve vatandaşların da gönüllü desteğiyle hasar gören 3 cami onarıldı.

Aslına uygun restore edilen Safa, Nur ve Hacı İbrahim camileri  yenilendi, zarar gören yerler onarıldı. Nusaybin İlçe Müftüsü Üsame Anlağan, devletin bütün imkanlarını  kullanarak ilçeyi yeniden inşa ettiğini söyledi.

Türkiye Diyanet Vakfı'nın 7 camiyi onardığını aktaran Anlağan,  TOKİ'nin de çok güzel 5 cami yaptığını bildirdi. Anlağan, şöyle konuştu:

"Hem cami hem Kur'an kursu hizmetlerimizle halkımızın manevi destek  ihtiyacını karşılamaya gayret gösteriyoruz. Halkla iç içeyiz, hocalarımızın  moralleri iyi durumda, motivasyonlarını en üst düzeyde tutmaya gayret  gösteriyoruz. İnşallah daha iyi ve güzel günler bizleri bekliyor."

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 10:05
  1. Şırnak
  2. Mardin
  3. Diyarbakır
  4. PKK
  5. terör

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