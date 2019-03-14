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Boksör Avni Yıldırım, Erdoğan ile buluşmasını anlattı

Dünya şampiyonluğunu hakem kararlarıyla kaybeden Türk boksör Avni Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arasında geçen konuşmayı paylaştı. Yıldırım, Erdoğan'ın kendisine "Hakkını yediler, rövanş gelecek mi?" diye sorduğunu aktardı.

14 Mart 2019 Perşembe 10:41
Boksör Avni Yıldırım, Erdoğan ile buluşmasını anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen Sivaslılar buluşmasına katıldı.

Sabah'ta yer alan habere göre Erdoğan, Burada boksör Avni Yıldırım ile bir araya geldi.

Dünya şampiyonluğunu hakem kararlarıyla kaybeden Yıldırım, Erdoğan ile diyaloğunu şöyle anlattı:

"Başkan bana 'Hakkını yediler, rövanş gelecek mi?' diye sordu. Ben de 'Evet olacak ama bu sefer işi şansa bırakmayacağım' diye cevap verdim."

"Reis'in spora verdiği desteği iyi biliyorum"

Yıldırım, "Başkanımızın 'Dünya 5'ten büyüktür' sözünü ABD'de herkese ezberlettim. Reis'in spora verdiği desteği iyi biliyorum. Beni Külliye'ye davet etti" ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 10:41
  1. Sivas
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Avni Yıldırım

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  • billurbillur24 dk önce
    bırakın allah askına su muhabbetide uzatmayın daha çok rezil olmaktan başka birşey değil bir karar alınmışsa saygı duy önüne bak sonraki müsabakalara yoğunlaş. Bukadar boş muhabbet olmaz

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