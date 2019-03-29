GSS borcu olanlara müjde! Yıl sonuna kadar ücretsiz Genel Sağlık Sigortası prim borcu olanlar yıl sonuna kadar ücretsiz sağlık hizmetinden faydalanabilecek.

Genel Sağlık Sigortası prim borcu olanlar yıl sonuna kadar ücretsiz sağlık hizmeti alacak. Ayrıntılar geliyor...

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