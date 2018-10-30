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Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Bugün saat 03.25’te sularında Muğla’nın Dalaman ilçesi açıklarında peş peşe depremler meydana geldi.

30 Ekim 2018 Salı 07:19
Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 03.25’te Muğla’nın Dalaman ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğümde deprem meydana geldi.

Deprem kıyı şeridinden 32.52 kilometre mesafede gerçekleşti.

Peş peşe depremler

Yerin 6.37 kilometre derinliğinde meydana gelen depremi Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de 4.4 olarak duyurdu.

Bu depremin ardından saat 04.40'ta 3.1, 06.40'ta ise 3.5 büyüklüğünde depremler oldu.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 07:19
  1. akdeniz
  2. deprem
  3. Muğla

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