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Gündem O bölgede Türk Cumhuriyeti kuruldu! İlk tanıyan devlet Türkiye oldu
Gündem

O bölgede Türk Cumhuriyeti kuruldu! İlk tanıyan devlet Türkiye oldu

Geçtiğimiz günlerde bağımsızlığını ilan eden ve kuruluşunu duyuran Batı Azerbaycan Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti, Türkiye'de ilk temsilciliğini açtı. Dünyadaki Türkleri birleştirmeyi hedefleyen ülkeyi tanıyan ilk devlet Türkiye oldu.

Yeniakit Publisher
2022-09-22 07:21:00 -
O bölgede Türk Cumhuriyeti kuruldu! İlk tanıyan devlet Türkiye oldu

Ermenistan ve Nahçıvan arasındaki bölgeyi kapsayarak Azerbaycan'ın iç bölgelerine doğru sınırı ilerleyen Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti geçtiğimiz günlerde bağımsızlığını ilan ederek, Türk devletlerinde kendilerini tanıtmak adına çalışma başlattı. Bu kapsamda Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti'ni tanıyan ilk ülke Türkiye oldu.

Ankara'da temsicilik açtılar

Türk dünyasını yeniden buluşturmayı hedefleyen Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti, Türkiye'deki çalışmaları kapsamında ilk temsilciliğini Ankara Beştepe'de açtı. Temsilciliğin açılışını ülkenin Cumhurbaşkanı Rizvan Talibov ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mehmet Ali Arslan yaptı. Talibov ve Arslan açılış nedeniyle bir takım değerlendirmelerde de bulundu.

İlk tanıyan ülke Türkiye

Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti'ni kurulmasının ardından tanıyan ilk ülke Türkiye oldu. İki ülke arasında ileriki süreçte ticari ve siyasi anlaşmaların yapılması bekleniyor. Ülke Türkiye'nin Türk dünyası ile buluşmasında güvenli liman olacak.

''Milletim adına gurur duyuyorum''

İlk olarak söz alan Batı Azerbaycan Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rizvan Talibov, "Göyçe Zengezur Türk Cumhuriyeti'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başşehri Ankara'da ilk temsilciliğini açıyor olmasının devletim ve milletim adına mutluluğunu yaşıyorum. Biz bir millet iki devletiz" dedi.

"40 yıldan bu yana hazırlık yapıyoruz"

Törende konuşan Göyçe- Zengezur Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mehmet Ali Arslan ise, "40 yıllık bir hazırlık. Yine 44 günlük bir savaştan sonra, tabii mücadele ruhunu içinde barındıran dostlarımızla, mücadele ruhunu içinde barındıran kahraman askerlerimizle, Osmanlı topraklarında 1918 yılından beri günümüze kadar 100 yıl boyunca esir kalmış toprağı ve bağrımıza bir hançer gibi saplanmış olan o hançeri işte bugün burada tarihin karanlık sayfasına bir daha geri dönmemek üzere çıkarmış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Midyatlı

bu bir nisan şakası değilse süper hayırlı olsun inşallah

Sedat Gümüş

Rabbim Türk devletlerini korusun...
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