O bölgede ikinci dalga patladı! Harita kırmızıya boyandı
Ramazan Bayramı öncesi koronavirüs vakası görülmeyen Cizre'de ikinci dalga başladı. İlçede hastanelerin dolduğu belirtiliyor.
Şırnak’ın Cizre ilçesinde koronavirüs vakalarında olağanüstü artış yaşandığı öğrenildi. Bayram tatilinden önce vakaların görülmediği ilçedeki hastanede şu an yer olmadığı belirtiliyor. Yerel kaynakların hastane yetkililerinden aktardıkları bilgilere göre 217 yataklı Cizre Devlet Hastanesi'nde yer kalmadı.
Cizre'de korona hastalarının başka illere sevkedildiği öğrenilirken, birçok sosyal medya kullanıcısı Twiter’dan kampanya başlattı. #Cizreyebak etiketiyle başlatılan kampanyada yetkililerin Cizre için acil önlem alması çağrısında bulunuluyor.
HES haritaları korkutucu artışı gösteriyor
Prof. Dr. Özlem Kayım Yıldız, Twitter hesabından Hayat Eve Sığar uygulamasından aldığı Cizre'nin koronavirüs haritasını paylaşarak "Cizre’de vaka artışı korkutucu" yorumunda bulundu...