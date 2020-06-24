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Korona Virüs

O bölgede ikinci dalga patladı! Harita kırmızıya boyandı

Ramazan Bayramı öncesi koronavirüs vakası görülmeyen Cizre'de ikinci dalga başladı. İlçede hastanelerin dolduğu belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-24 10:42:00 -
O bölgede ikinci dalga patladı! Harita kırmızıya boyandı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde koronavirüs vakalarında olağanüstü artış yaşandığı öğrenildi. Bayram tatilinden önce vakaların görülmediği ilçedeki hastanede şu an yer olmadığı belirtiliyor. Yerel kaynakların hastane yetkililerinden aktardıkları bilgilere göre 217 yataklı Cizre Devlet Hastanesi'nde yer kalmadı.

Cizre'de korona hastalarının başka illere sevkedildiği öğrenilirken, birçok sosyal medya kullanıcısı Twiter’dan kampanya başlattı. #Cizreyebak etiketiyle başlatılan kampanyada yetkililerin Cizre için acil önlem alması çağrısında bulunuluyor.

 

HES haritaları korkutucu artışı gösteriyor

Prof. Dr. Özlem Kayım Yıldız, Twitter hesabından Hayat Eve Sığar uygulamasından aldığı Cizre'nin koronavirüs haritasını paylaşarak "Cizre’de vaka artışı korkutucu" yorumunda bulundu...

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