0553 313 94 23

"O bir terörist hakkında konuştuğumda isimsiz olacak"

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, teröristin ismini asla anmayacağını söyledi

19 Mart 2019 Salı 09:43
"O bir terörist hakkında konuştuğumda isimsiz olacak"

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Chirstchurch kentinde 50 kişinin hayatını kaybettiği, iki camiye yönelik terör saldırısını düzenleyen kişinin adını asla anmayacağını belirtti.

BBC'nin haberine göre, Ardern, parlamentoda yaptığı konuşmada, "Bu terör eylemiyle birçok şeyin peşindeydi, bir tanesi de kötü şöhretti. Bu yüzden onun adını zikrettiğimi asla duymayacaksınız." ifadesini kullandı.

Milletvekillerinden de teröristten ziyade terör saldırısında hayatını kaybeden kişilerin isimlerini söylemelerini isteyen Ardern, "O bir terörist. Bir suçlu. Aşırılıkçı. Hakkında konuştuğumda isimsiz olacak." dedi.

Ardern, Facebook ile iletişim içinde olduklarını, terör saldırısının videosunun kaldırılmasına yönelik çabaları hakkında bilgi aldıklarını belirtirken, videonun hala internet ortamında var olmasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Yeni Zelanda Başbakanı, videonun yayınlandığı platformların "postacı değil yayıncı" olduklarına, dolayısıyla sorumlu davranmaları gerektiğine işaret etti.

Jacinda Ardern ayrıca Yeni Zelanda'da silah yasası reformlarının 10 gün içinde açıklanacağını, istihbarat ve güvenlik kuruluşlarının terör saldırısı riskini tespit etmekteki başarısızlığıyla ilgili soruşturma yürütüldüğünü vurguladı.

Parlamentoda Müslüman toplum liderleriyle de bir araya gelen Yeni Zelanda Başbakanı'nın, toplantıya katılanları "selamünaleyküm" diyerek selamlaması dikkati çekti.

- Christchurch'de hayat normale dönüyor

Bu arada Christchurch'de hayatın normale döndüğü gözlenirken, kurbanların tedavi edildiği hastane yakınındaki sokaklar dört günün ardından trafiğe açıldı.

Dün akşam kentte farklı okullar ve bölgelerden binden fazla öğrenci, Nur Camisi'nin karşısındaki parkta toplandı. Gün batımında parkta toplanan öğrenciler kurbanlar için mum yaktı ve geleneksel bir Maori şarkısı söyledi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, cuma namazı sırasında 10 dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi yaşamını yitirmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 09:43
  1. Jacinda Ardern
  2. terör saldırısı
  3. Yeni Zelanda

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Maltepe’de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
    1. (Özel) Maltepe’de patenli gençlerin..
    2. 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni işaret..
    3. Erzincan’da "Gençliğin Zaferi ve..
    4. Ortaca’da sokak hayvanlarını doyurmak..
    5. Başkan adayı Ulusoy’dan ‘tabip..
    6. GÜNDEME EK
    7. İki dev köprü birbirine bağlanıyor
    8. İslam’ın son kalesi Türkiye
    9. Hakkari’de 14 yerleşim yeri kapandı
    10. Başkentte 18 öğretmene FETÖ operasyonu
    11. VakıfBank, Avrupa'da yarı final peşinde
    12. Umut Köprüsü Derneğinden Tosya’daki..
    13. fizy 22. Liseler Arası Müzik..
    14. Üniversitelilerden ortaokul..
    15. Amasya’nın 20 yıllık hayali gerçekleşti
    16. (Özel) Yargıtay: "Ödeme tanıkla değil..
    17. Tren yoluna atılan 4 çuval esrar ele..
    18. Dolar/TL, 5,4690 seviyesinde işlem..
    19. Pompeo'dan İran'a karşı 3 ülkeye..
    20. Karakola saldıracaktı! Öldürüldü
    21. "O bir terörist hakkında konuştuğumda..
    22. VİOP'ta endeks kontratı güne yatay..
    23. Yıldırım Belediye Başkan Adayı..
    24. Kosova’da Çanakkale Zaferi ve..
    25. Müslüm Gürses gibi öldü sanılıp morga..
    26. Okullararası Okçuluk Yıldız ve Gençler..
    27. 4 günlük bebek ambulans helikopterle..
    28. Başkan Çetindoğan’dan “Hoşgörü ve..
    29. Basketbolcu Kerem Özkan çocuklarla..
    30. Serçin ve Karakaya ekoturizm..
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Erdoğan'dan 'Ayasofya' açıklaması: Bizim için faturası çok daha ağır olur
    Erdoğan'dan 'Ayasofya' açıklaması: Bizim için faturası çok daha ağır olur
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti
    Tokatçı senatöre şok! Başbakan emri verdi
    Tokatçı senatöre şok! Başbakan emri verdi