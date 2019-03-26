O Bir Star’a ünlülerden destek

Yapımcı Çağlar Gündoğdu’nun Almanya’da ve Hüseyin Usta’nın İsviçre’de sosyal medya üzerinde başlattığı ’O Bir Star’ müzik ve ses yarışmasının ikinci turu başlıyor. Ünlü sanatçıların destek verdiği yarışmanın ikinci turunda bir rekor kırıp 50 müzik yeteneklisi genci hayallerine kavuşturup klip ve şarkı yapılacak.

Yapımcı Çağlar Gündoğdu’nun Almanya’da ve Hüseyin Usta’nın İsviçre’de sosyal medya üzerinde başlattığı ve sunuculuğunu Aslı Kökçe’nin üstlendiği Avrupa basınında ses getiren ’O Bir Star’ müzik ve ses yarışmasının ikinci turu başlıyor. Yakın zamanda başlayacak olan O Bir Star yarışmasına dünya genelinden bin 400’ün üzerinde başvuru olduğu belirtilirken, ikinci turda bir rekor kırıp 50 müzik yeteneklisi genci hayallerine kavuşturup klip ve şarkı yapılarak dünyada bir ilki gerçekleştirileceği kaydedildi.

Müziğe yeteneği ve sesi olan gençlere hiçbir ücret alınmadan müziğe destek olarak başlatılan projenin mimarları Çağlar Gündoğdu ve Hüseyin Usta, Almanya ve İsviçre’de başlattıkları projeyle şu ana kadar 25 kisinin hayalini gerçekleştirerek her birine klip ve şarkı yaptılar.

Ayrıca dünyada ilk olan sosyal sorumluluk projesine Avrupa basınından övgü alırken, müzik dünyasından da usta sanatçılar Haktan, Murat Kurşun, Ferman Toprak gibi isimlerin projeye tam destek verdiğini açıkladı.