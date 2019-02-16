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"O bir melekti, benim kınalı kuzumdu"

Mersin'de eski kocası tarafından silahla vurularak öldürülen öğretmen Kübra Aşkın'ın annesi büyük üzüntü yaşıyor- Anne Sebiha Aşkın: - "Kızım mutluydu, eski sevincine kavuşmuştu. Onun bu sevincini görünce çekemedi. O bir melekti, benim kınalı kuzumdu"

16 Şubat 2019 Cumartesi 14:33
"O bir melekti, benim kınalı kuzumdu"

MERSİN (AA) - Mersin'de eski kocası tarafından silahla vurularak öldürülen öğretmen Kübra Aşkın'ın, büyük üzüntü yaşayan annesi Sebiha Aşkın'a taziye ziyaretleri sürüyor.

Anne Aşkın, merkez Yenişehir ilçesi Menteş Mahallesi'ndeki taziye evinde, gazetecilere yaptığı açıklamada kızının, katil zanlısı D.D. ile 2017 yılında boşandığını söyledi.

Kızının iyi bir evlat olduğunu anlatan Aşkın, "Benim kızım bir melekti. Kimseyi kırmaz ve incitmezdi. Çok başka bir evlattı. Onun gibisi yoktu." dedi.

Aşkın, kızının ölüm haberini alınca büyük sarsıntı yaşadıklarını dile getirerek, "Kızım 10 yaşında babasını kaybetti, babasız büyüdü. Baba görmedi benim çocuklarım. Ben onlara hem ana hem de baba oldum. İdam istiyorum ben idam. İdam olmazsa da ömür boyu hapis istiyorum. Bunu çok candan ve gönülden istiyorum. Kaç kişi öldü böyle. Ben daha onlara üzülürken, benim evladımın başına geldi." diye konuştu.

Zanlının, kızını sürekli rahatsız ettiğine şahit olduğunu dile getiren Aşkın, "Ben oysa ki anlaşmalı boşandılar diye seviniyordum. Kızım benim yanımda iki yıldır huzurlu yaşıyordu. Kızım mutluydu, eski sevincine kavuşmuştu. Onun bu sevincini görünce çekemedi. O bir melekti, benim kınalı kuzumdu. Ben kızımı öpmeye, yüzüne bakmaya kıyamazken, o benim kızımı nasıl öldürdü anlayamıyorum. Kendi kendime 'Allah'ım nazarım olmasın kızıma' diyordum. Dualarla işine yolluyordum kızımı." ifadelerini kullandı.

- Olay

Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde müdür yardımcısı olan Kübra Aşkın (37), merkez Yenişehir ilçesi Menteş Mahallesi'nde, 15 Şubat gecesi eski eşi D.D. tarafından sokakta silahla vurularak öldürülmüş, zanlı olayın ardından emniyete teslim olmuştu.

D.D'nin, otomobiliyle evine giden Aşkın'a, aracıyla önünü keserek kaza yaptırdığı, sonrasında da silahla ateş ettiği iddia edilmişti.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 14:33
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