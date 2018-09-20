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İşte Kandil'in vekili Ahmet Şık'ın ihanetleri!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye'ye verilmemesi gerektiğini söyleyen HDP'li vekil Ahmet Şık'ın geçmişi de bu tür 'hain' söylemlerle dolu. Eşi, Türkiye'de faaliyet gösteren ve Alman istihbarat servisine yakınlığıyla bilinen bir vakıfta yönetici olan HDP'li Şık'ın bu ilişki ağı vekil olmasının ardından farklı soruları da beraberinde getirdi. Sahip olduğu imtiyazlar nedeniyle Türkiye için kritik bilgi ve belgelere sahip olacak Şık'ın bu belgeleri de ülkemiz aleyhinde kullanıp kullanmayacağı tartışılıyor.

20 Eylül 2018 Perşembe 14:25
İşte Kandil'in vekili Ahmet Şık'ın ihanetleri!

Alman medyası üzerinden dünyaya Türkiye aleyhine mesajlar veren Kandil’in vekili HDP’li Ahmet Şık'ın skandal videosuna tepki yağarken, terör partisinin vekilinin geçmiş dönemlerdeki açıklamaları ve ülkemiz aleyhine yürüttüğü faaliyetler bir kez daha gündeme geldi.

Özellikle sosyal medya üzerinden paylaştığı 'terör sevici' mesajlarıyla tepki çeken HDP’li vekil Ahmet Şık, son olarak Hakkari'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen, asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği ile ilgili mesajında da teröristlerle olan bağını adeta gözler önüne serdi.

KATİL DEVLET DEDİ AMA 11 AYLIK BEBEĞİ ÖLDÜRENLERE TERÖRİST DİYEMEDİ

Mesajında PKK, terör, terörist gibi kelimeler kullanmayan Şık, yuvarlak ifadelerle olayı geçiştirmeye çalıştı. Aynı Şık, daha önceki paylaşımlarında ise Türkiye Cumhuriyeti Devlet için 'katil' ve 'terörist' ifadelerini kullanabilmişti.

"ABD'NİN KARARINA EN ÇOK O SEVİNDİ"

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin iyice sertleştiği günlerde de Şık ortaya çıkmış ve paylaştığı mesajlarla Türkiye aleyhine gelişen her şeye nasıl sevindiğini gözler önüne sermişti.

Kumpasın aktörü Utah üzerinden belge paylaşmış

Kamuoyunda 'darbe günlükleri' ve 'medya andıcı' olarak bilinen olayların da tam ortasında da yine Ahmet Şık vardı.

Genelkurmay'ın o dönemde yaptığı incelemelerin ardından 'Adeta çalınarak elde edildiği anlaşılan' notu düştüğü belgeler için Askeri Savcılık, '12 Ekim 2006'da ordudan çalınmış ve önce Utah'a gitmiş ve ardından Türkiye'ye servis edilmiş' bilgisini paylamıştı.

Genelkurmay'ın 'çalındı' dediği belgeler Ahmet Şık imzasıyla bir geride yayınlandı. O dönemde belgelerin yayınlandığı internet sitesinin de Utah üzerinden bir servis sağlayıcısından alındığı ortaya çıkmıştı.

O dönemde Utah üzerinden bilgi ve belge paylaşan isimler hatırlanacağı üzere daha sonra Taraf gazetesinde bir araya gelmiş ve Taraf gazetesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhinde yürüttüğü faaliyetlerin yanı sıra FETÖ ve yabancı istihbarat örgütleri ile ilişkileri üzerinden de sıkça tartılışılmıştı.

EŞİNİN ÇALIŞTIĞI VAKIF ALMAN İSTİHBARATINA AİT

Yıllar sonra HDP'den milletvekili seçilen Şık'ın adaylık sürecinde de Almanya'nın istihbarat servisi BND ile ilişkisi kamuoyunun gündemine gelmişti.

Tüm dünyada birbirinden farklı vakıflar üzerinden etki alanını genişletmek isteyen ve bulundukları gösterdikleri ülkelerde özellikle azınlıklar üzerinden istihbari faaliyet gösteren BND'ye yakın vakıflar Türkiye'yi de kıskacına almaya çalışıyor.

Bunlardan biri de merkezi İstanbul'da bulunan Heinrich Böll Derneği.

Alman Yeşiller Partisi ile doğrudan bağı bulunan dernek partinin Türkiye'deki kolu olarak faaliyetler yürütüyor. Alman Yeşiller Partisi ise son dönemlerdeki tüm seçimlerde Avrupa'da HDP'ye oy toplamak için gösterdiği çaba ve attığı adımlarla biliniyor.

Alman istihbaratıyla ilişkili olan ve özellikle Almanya'da yaşayan Türk kökenli Kürt vatandaşlarla da yakından ilgilenen Heinrich Böll Derneği'nin sorumlularından biri de Ahmet Şık'ın eşi Yonca Verdioğlu.

GİZLİ BELGELERE ERİŞİM HAKKI VAR

Böyle bir geçmişe ve ilişki ağına sahip olan Ahmet Şık, HDP'ten milletvekili seçildikten sonra Türkiye'nin ulusal menfaat ve çıkarlarını doğrudan ilgilendiren konulara da 'devlet sırrı' kapsamındaki bilgi ve belgelere de doğrudan erişim hakkı kazanmış oldu.

Şık'ın bilgi sahibi olduğu konuları ve edindiği bilgi-belgeleri geçmişte olduğu gibi Türkiye aleyhinde kullanıp kullanmayacağı merak konusu.

(Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 14:25
  1. İstanbul
  2. Hakkari
  3. Ahmet Şık
  4. HDP
  5. PKK

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  • nadim hatipoğlunadim hatipoğlu27 dk önce
    VATANA İHANETİN SUÇU EN AĞIR CEZA OLMALI
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