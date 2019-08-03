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O beş kişi tamamen yanmış

Balıkesir’de herkesin gözleri önünde alev alev yanan otobüsün içerisinde can veren 5 kişinin kimlikleri belli oldu.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 12:22
O beş kişi tamamen yanmış

Balıkesir’de herkesin gözleri önünde alev alev yanan otobüsün içerisinde can veren 5 kişinin kimlikleri belli oldu. Ölenlerin arasında Bursalı 1 çocuk ve 1 genç kız da bulunuyor. Tamamen yanmış haldeki cesetlerin tespiti için yakınlarından ve cesetlerden DNA örnekleri alınıp karşılaştırılacak.


Edinilen bilgiye göre Balıkesir - Edremit Karayolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde Kamil Koç firmasına ait 06 LK 794 plakalı yolcu otobüsünün orta kısmındaki kahve makinesinden çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede otobüsü sardı. Çıkan izdihamda otobüsün arka kapısına yönelen yolculardan bazıları ezildi, bazıları da güçlükle dışarıya çıkabildi. Otobüsten çıkmayı başaramayan 1’i çocuk 5 kişi otobüste yanarak can verdi.



Ölenlerin 2’si Bursalı


Otobüste yanarak can verenlerin kimlikleri de belli oldu. Hayatını kaybeden 5 yaşındaki Huzeyfe Yavuz ile 17 yaşındaki Özlem Yılmaz’ın Bursa’nın Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi’nde ikamet ettikleri öğrenildi. Fatma Kızılöz ’ün(81) Sivas Yıldızeli nüfusuna, İlhan Adalı’nın (71) Çanakkale Gelibolu nüfusuna, Sibel Akkaya’nın(56) ise Trabzon Maçka nüfusuna kayıtlı oldukları belirtildi.



Yakınlarından DNA örnekleri alındı


Bursalı Huzeyfe Yavuz ve Özlem Yılmaz’ın da aralarında bulundukları otobüste hayatını kaybeden 5 kişinin yanmış cesetleri Bursa Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Yapılan otopsilerin ardında tanınmayacak haldeki cesetlerden ve yakınlarından DNA örnekleri alınarak üzerinde çalışılıp ortaya çıkan veriler tespit için elektronik ortamda İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Cenazelerin tespitinin ardından yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.


Öte yandan Huzeyfe Yavuz ve Özlem Yılmaz’ın Kestel’e bağlı Ümitalan Mahallesi’nde, Sibel Akkaya’nın Trabzon Maçka’da, toprağa verilecekleri öğrenildi. İlhan Adalı ile Fatma Kızılöz’ün cenazelerinin nereye götürüleceği henüz netlik kazanmadı.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 12:22
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