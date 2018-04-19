Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

O Bakanlar istifa mı edecek? Hükümet yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim kararını açıklamasının ardından Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, akıllardaki sorulara cevap verdi.

19 Nisan 2018 Perşembe 15:15
O Bakanlar istifa mı edecek? Hükümet yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim tarihini açıklamasının ardından siyaset hareketlendi. Erken seçim kararının TBMM'de onaylanmasının ardından süreç resmen de başlamış olacak. TBMM'nin onayının ardından da YSK seçim takvimini açıklayacak. Peki bu takvimin açıklanmasından sonra İçişleri, Adalet ve Ulaştırma bakanları istifa edecek mi? Daha önceki gibi bu üç bakanın yerine bürokrasiden isimler mi atanacak? 

BEKİR BOZDAĞ'DAN CEVAP GELDİ

Milliyet.com.tr'nin sorusuna yanıt veren Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ "Biliyorsunuz bundan önceki seçimlerde üç bakanını istifa etmesini öngörülüyordu. Bu Anayasal bir zorunluluk olarak uygulanıyordu. 114. maddenin 1. fıkrasında  'Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinden önce, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanları çekilir.' hükmü vardı. Bu hüküm gereği seçim sürecine girildiğinde üç bakan istifa ederdi. Ancak 16 Nisan 2017 tarihinde kabul edilen Anayasa değişiklik paketi ile yürürlükten kaldırıldı. Bu nedenle üç bakanın istifasını gerektiren Anayasal düzenleme yürürlükte değil. Dolayısıyla 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak seçimler öncesinde üç bakanın istifa etmesine gerek bulunmamaktadır. Bakanlarımız görevlerine devam edecek."

1961 Anayasası'yla yürürlüğe giren ve 1982 Anayasası'nda da aynen devam eden hüküm kapsamında 56 yılda 342 bakan, seçim dönemlerinde bu hüküm gereğince kabine dışından, milletvekili olmayan isimler arasından görevlendirilmişti.
 

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 15:15
  1. bakan
  2. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

  • HilâlHilâl3 sa önce
    KK hadi tam gaz devam kim tutar seni 8. Seçimide kaybet demikrasi getirecekmiş de senin her yerin demokrasi olsa ne olurdandik keMaladalet kim sen kimsin vatan haini hdpile yola devam et zavallı KK Atatürk'ün kurduğu partiyi rezil ettinkaybetmeye mahkumsun keMal
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Kırmızı bülten çıkarıldı... Türkiye resmen istedi
  1. Kırmızı bülten çıkarıldı... Türkiye..
  2. Adıyaman'da servis beklerken canından..
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Talat Caferi'yi..
  4. Ravza Kavakçı kararın ardından..
  5. Arda: Biz ‘Bayrampaşalılık’ unvanını...
  6. Sadettin Köpek tarihte nasıl öldü?
  7. Kırgızistan'da hükümet düştü
  8. Taraftar Galatasaray'ı şampiyon gibi..
  9. İsrail terörüne karşı UCM'ye seslendiler
  10. Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ilk 11'leri
  11. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ölü yunus..
  12. Tarih belli oldu! Devlet Bahçeli..
  13. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan..
  14. 24 Haziran seçimleri için 3 bakan..
  15. Çiftlik Bank için 6 kırmızı bülten..
  16. Suriye'nin İdlib kentinde patlama!
  17. "Spora değil, skora önem veren bir..
  18. Bakan konuştu : Kılıçdaroğlu inşallah..
  19. Fransa'da genel grev hayatı felç etti
  20. Derbi öncesi Kadıköy'de gerilim!
İlhami Işık Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıkladı
İlhami Işık Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıkladı
Erdoğan seçim tarihini açıkladı!
Erdoğan seçim tarihini açıkladı!
Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
'1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
'1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Bulgarların 3. Havalimanı sevinci!
Bulgarların 3. Havalimanı sevinci!
Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum
Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum