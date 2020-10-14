O AYM raportörü bakın kimin avukatı çıktı? Canlı yayında flaş açıklamalar...
Ankara’nın tecrübeli gazetecilerinden Nuray Başaran ve Seyfi Uzunkök, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında, Anayasa Mahkemesi (AYM) tartışmalarının arka planına ilişkin flaş açıklamalarda bulunuyorlar. O AYM raportörü bakın kimin avukatı çıktı?
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
“Işıklar Yanıyor” mesajıyla Anayasa Mahkemesi bir kez daha tartışmaların odağına oturdu. AYM’ye yönelik tartışmaların arka planı Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında konuşuluyor.