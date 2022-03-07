O Avrupa ülkesinin cumhurbaşkanlığı seçiminde 12 aday yarışacak!

Fransa’da Anayasa Mahkemesi, ilk turu 10 Nisan’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine 12 adayın katılacağını duyurdu.

Adaylardan herhangi biri ilk turda salt çoğunluğu sağlayamazsa en fazla oyu alan iki aday 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci turda yarışacak.

Fransa’da adayların seçimlerde yarışabilmeleri için belediye başkanı, bölge meclisi üyesi, milletvekili veya senatörlerden en az 500 imza toplaması gerekiyordu.

Anayasa Mahkemesi’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, seçimlerin ilk turuna katılacak adaylar şunlar: “Nathalie Arthaud, Nicolas Dupont-Aignan, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Jean Lassalle, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Melenchon, Valerie Pecresse, Philippe Poutou, Fabien Roussel ve Eric Zemmour.

Macron yeniden seçilecek

Fransa’da anketler ilk turda olmasa bile ikinci turda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yarışı açık farkla önde bitireceğini ortaya koyuyor.

Covid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle adaylığına ilişkin açıklamayı geciktiren Macron, 3 Mart’ta yaptığı açıklamayla yarışa katılacağını resmen duyurdu.

Son anketlere göre, Macron ilk turda rakiplerine önemli ölçüde fark atarak yüzde 30 oranında oy alacak. Aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen’in yüzde 14,5 ile yarışın ilk turunu ikinci sırada tamamlaması bekleniyor.

Göçmen ve İslam karşıtlığıyla tanınan aşırı sağcı gazeteci yazar Eric Zemmour yüzde 13, radikal solun adayı Jean-Luc Melenchon’un ise yüzde 12 oy oranında oy alacağı tahmin ediliyor.