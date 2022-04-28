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Avrupa O Avrupa ülkesinde şirket iflasları 10 yılın zirvesine çıktı!
Avrupa

O Avrupa ülkesinde şirket iflasları 10 yılın zirvesine çıktı!

İngiltere'de yılın ilk 3 ayında şirket iflasları 2012'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. İflaslarda sona eren salgın desteklerinin geri çekilmiş olması etkili oldu.

Yeniakit Publisher
2022-04-28 15:54:00 -
O Avrupa ülkesinde şirket iflasları 10 yılın zirvesine çıktı!

İngiltere'de COVID-19 salgını sürecinde sağlanan desteklerin sona ermesinin ardından yılın ilk 3 ayında şirket iflasları 2012'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

İlk 3 ayda bireysel iflaslar da 2018'den bu yana görülen en yüksek seviyede gerçekleşti.

Şirket iflasları 1,7 milyon işletmeye 80 milyar GBP destek sağlanan koronavirüs salgını döneminde keskin düşüş göstermişti.

2022 ilk çeyrekte 4896 şirketin iflası istendi. 2021 ilk çeyrekte bu sayı 4 bin 615 olmuştu.

Kişisel iflaslar da ilk çeyrekte 2021'in aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 32 bin 305 oldu. Bu, 2018'in son çeyreğinden bu yana görülen en yüksek sayı oarak kayıtlara geçti.

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