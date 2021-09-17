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Avrupa O Avrupa ülkesinde PCR’dan vazgeçiliyor mu? Korona testlerini artık köpekler yapacak
Avrupa

O Avrupa ülkesinde PCR’dan vazgeçiliyor mu? Korona testlerini artık köpekler yapacak

Almanya’da korona tespitinde köpekler ilk kez sahada görev yapacak. Hannover'de bir araştırma projesinde köpeklerin terden koronayı ne ölçüde tespit edebildiği mercek altına alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-17 14:16:00 -
O Avrupa ülkesinde PCR’dan vazgeçiliyor mu? Korona testlerini artık köpekler yapacak

 Proje için yapılacak konserdeki kişilerin dirsek içinden ter numunesi alınarak köpeklere koklatılacak. Eş zamanlı olarak yapılacak antijen ve PCR testleriyle sonuçlar karşılaştırılacak. Araştırmada, koronavirüse karşı köpeklerin görevlendirilmesinin bir seçenek olup olmadığının anlaşılması hedefleniyor. 

Antijen ve PCR testleriyle karşılaştırılacak

Dört bölümlük konser serisi Pazar günü başlayacak. 500 kişinin katılacağı ilk konserde altı köpeğin görev alması planlanıyor. Konsere girişte her müzikseverin dirsek içinden ter numunesi alınarak köpeklere koklatılacak. Eş zamanlı olarak yapılacak antijen ve PCR testleriyle sonuçlar karşılaştırılacak.

2020 yazında Alman ordusunda Sars-CoV-2’ye karşı eğitilmiş sekiz köpeğin katılımıyla bir araştırmayapılmış, köpeklerin sekiz günlük bir eğitim sonrasında ağız ve genizden alınmış toplam bin 12 numuneyi yüzde 94’lük doğruluk payıyla tespit edebildiği sonucuna varılmıştı. Helsinki ve Dubai gibi bazı kentlerde köpekler halihazırda havaalanlarında korona tespitinde kullanılıyor. Yapılan araştırmalar köpeklerin tükürük, idrar ve ter numunelerinde virüsün kokusunu alabildiğini ortaya koyuyor.

 

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