0553 313 94 23

Sarı Yelekliler protestoları Macaristan'a sıçradı! Binlerce işçi eylem yaptı

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep eden binlerce işçi protesto gösterileri düzenledi.

09 Aralık 2018 Pazar 07:57
Sarı Yelekliler protestoları Macaristan'a sıçradı! Binlerce işçi eylem yaptı

Macar Sendikalar Federasyonu (MaSzSz) Başkanı Laszlo Kordas, başkent Budapeşte'de binlerce işçinin katılımıyla düzenlenen eylem sırasında yaptığı konuşmada, hükümetten, işçilerin çalışma koşullarının iyileştirmesini ve hali hazırda 250 saat olan yıllık fazla mesai süresinin 400 saate çıkarılmasını öngören düzenlemenin iptal edilmesini istediklerini söyledi.

"Ülke genelinde yol kapama eylemi yapacağız"

Gelecek yıl için çift rakamlı zam talep ettiklerini belirten Kordas, sendikaların pazartesi günü ülke genelinde yol kapatma eylemi yapacağını dile getirdi.

Liga Sendikaları Eş Başkanı Jozsef Szilagyi de hükümetin, çalışanların hak ve birikimlerini elinden almaya çalıştığını ama sendikaların buna izin vermeyeceğini söyledi.

"Avrupa'nın Çin'i olmayacağız"

Macar hükümetinin işçi kanununda yapmak istediği düzenlemenin Avrupa Birliği normlarına uymadığını savunan Szilagyi, hükümetin sendikalarla görüşmeden teklifi tek taraflı parlamentoya sunduğunu ifade etti.

Eylem sırasında protestocular, "Avrupa'nın Çin'i olmayacağız", ''Birlikte köle yasasına karşı'' yazılı dövizler taşıdı.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 07:57
  1. Macaristan
  2. protesto
  3. eylem

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kara yollarında durum
    1. Kara yollarında durum
    2. Yeni dönem! Ruhsat izni resmi..
    3. Marmara Denizi’nde deprem oldu!
    4. Günün âyet ve hadisi
    5. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş,..
    6. Kerkük’ün kalbi Türk eliyle yeniden..
    7. O Avrupa ülkesinde de binlerce kişi..
    8. İran parlamentosunda skandal! PKK'ya..
    9. Balkondan düşen dansçı öldü
    10. ABD ve PKK 500 bin kişiyi sürgün etti!
    11. Karbonmonoksitten zehirlenen aile..
    12. Erdoğan'dan ünlü sanatçıya sürpriz..
    13. Ermenistan halkı erken seçim için..
    14. İsyan Fransa'dan sonra Hollanda'ya da..
    15. Avustralya’da çift motorlu uçak düştü
    16. Avustralya’daki dans partisinde 1 kişi..
    17. Trump'ın damadı cinayeti Beyaz..
    18. Başkentteki kadın cinayeti
    19. Ataşehir’de hırsız-polis kovalamacası
    20. ELN elindeki rehinelerden birini..
    70'lik Münir ibneliği savundu: Bana normal geliyor
    70'lik Münir ibneliği savundu: Bana normal geliyor
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe

    Günün Karikatürü

    9 Aralık 2018
    CHP'den PKK sempatizanı Dağdelen için 'abdestli' çıkış!
    CHP'den PKK sempatizanı Dağdelen için 'abdestli' çıkış!
    Tıp dünyasında devrim! Artık Türkiye'de üretilecek
    Tıp dünyasında devrim! Artık Türkiye'de üretilecek