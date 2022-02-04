O Avrupa ülkesi maske takma zorunluluğunu kaldırıyor!

İspanya Sağlık Bakanı Carolina Darias, önümüzdeki haftadan itibaren vatandaşların açık havada maske takmak zorunda olmayacaklarını açıkladı. İspanya’da Aralık ayında yeni mutasyonların ortaya çıkmasından dolayı açık havada maske takmak zorunlu hale gelmişti.

Darias, ülkedeki Cadena SER radyosuna açıklama yaparak bulaşma seviyelerinin zirveye ulaştığını doğruladı. Bakan, yeni kararın 10 Şubat Perşembe gününden itibaren yürürlüğe girmesini bekliyor.

İspanya’da toplu taşıma da dahil olmak üzere halka açık kapalı alanlarda maske kuralı devam edecek. Ayrıca vatandaşların aralarında 1,5 metrelik güvenli mesafeyi koruyamadıkları durumlarda da açık havada olsalar bile maske takma zorunluluğu devam edecek.

Açık havada maske takma zorunluluğu kararı, 22 Aralık’ta kabul edildi ve bu adım, Omicron varyantının yayılmasını önlemek için atıldı. Yılbaşı kutlamaları öncesinde alınan bu kararı İspanya’daki pek çok kişi eleştirmişti. İspanya’da şimdiye kadar COVID-19 hastalığı nedeniyle 94 binden fazla kişi öldü.