O Avrupa ülkelerinden flaş karar! Tüm pandemi kısıtlamalarını kaldırdılar!

Avrupa Birliği (AB), bugün Avusturya'da 18 yaş üstü herkese Kovid aşısı zorunluluğunun yürürlüğe girmesine ve Danimarka'da tüm pandemi kısıtlamalarının kalkmasına sahne oldu.

Normal hayata dönüşte Avrupa'ya öncülük eden Danimarka hükümeti, Kovid'i sosyal açıdan kritik hastalık kategorisinden çıkarırken, bugün itibarıyla tüm kısıtlamaları kaldırdı.

Danimarkalı yetkililer, tüm kısıtlamaların kaldırılmasını, nüfusun yüzde 80'inden fazlasının aşılanması dolayısıyla yüksek bağışıklık oranlarına ulaşılması sayesinde artık Kovid'in halk sağlığı tehdidi oluşturmaması savıyla gerekçelendirdi. Ulusal Sağlık Kurumu, Kovid-19 dolayısıyla yoğun bakımda yatanların oranında sistematik olarak düşme yaşandığını belirtti.

Böylece Danimarka, tüm kısıtlamalardan çıkan ilk AB ülkesi oldu.

Danimarka daha önce de eylül ayında tüm kısıtlamaları kaldırmış, ancak Kovid'in Omicron varyantının ortaya çıkmasıyla politika değiştirmişti. Aralık ayında Omicron kaynaklı vakalardaki artış nedeniyle ek önlemler uygulamaya koyan Danimarka, müze, tiyatro, sinemaları kapatıp bar, kafe, restoranların 23.00'te kapanması, 22.00'den sonra alkol satılmaması kuralı koymuştu.

16 Ocak'a gelindiğinde Omicron vakalarındaki artışın sürmesine rağmen müze, tiyatro, sinemalar açıldı, stadyumlara maske takmaları ve aşı pasaportu göstermeleri şartıyla sınırlı sayıda taraftar alınmaya başlandı.

Geçen hafta Danimarka, pandeminin başlangıcından bu yana en yüksek haftalık vaka sayısı olan 51 bin enfeksiyon kaydetti. Danimarka'da toplamda 1 milyon 117 bin 205 iyileşme ve 3755 ölümle 1 milyon 667 bin 768 vaka kayıtlara geçti.

Britanya

İngiltere'de vaka sayısının düşüşe geçme eğilimine girmesine koşut 27 Ocak itibarıyla enfeksiyon durumunda izolasyon hariç tüm Kovid önlemleri kaldırıldı. Sağlık Bakanlığı, karara gerekçe olarak 'aşılama programının büyük başarısını' gösterdi.

Aşı pasaportu olarak bilinen, Kovid durumunu gösteren belgelerin zorunlu kullanımı sona erdi. Ancak gece kulüpleri ve tiyatrolar gibi mekanlar, gönüllü olarak uygulamaya devam edebilecek. Maske takma zorunluluğu da kaldırıldı, ancak kalabalık ve kapalı alanlarda devam etmesi tavsiyesinde bulunuldu. Evden çalışma uygulamasına da son verildi.

Fransa

17 Ocak'ta 525 bin 527 vakayla pandeminin başından beri en yüksek sayıyı gören Fransa'da hükümet, 24 Ocak'tan beri aşı pasaportu kullanılmasını gerekçe göstererek kısıtlamaları kısmen kaldırma kararı aldı. 2 Şubat'ta kültür ve spor etkinliklerindeki kişi sayısı sınırlandırılması, evden çalışma ve açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılacak. 6 Şubat'ta da gece kulüpleri yeniden açılacak, kafe ve barlarda ayakta içilebilecek. Kafe, restoran, müze, tiyatro ve sinema salonları gibi belli mekanlara girişlerde ve trenle yapılan yolculuklarda üçüncü doz dahil aşıların tamamlandığını gösteren belge istenecek ve test artık geçerli sayılmayacak.

İsveç

Sürü bağışıklığı yöntemini uygulayan İsveç, Kovid'i kritik hastalık kategorisinden çıkarmaya hazırlanıyor.

Norveç

Sağlık Bakanı Ingvild Kjerkol, bugünden itibaren Kovid önlemlerinin gevşetileceğini, büyük ölçüde normal hayata dönüleceğini söyledi. Halk Sağlığı Enstitüsü, Haziran 2022'ye kadar herkesin Omicron varyantından enfekte olacağını, bunun da pandeminin sonunu getireceğini öngördü.

Finlandiya

Bu ay tüm kısıtlamaların kaldırılacağı Finlandiya'da 3 Şubat'tan itibaren Schengen ülkelerinden gelenlere sınır kontrolleri de kaldırılacak.

Hollanda

Dün vaka sayısının pandeminin başından beri ilk defa 100 bini geçerek rekor kırdığı Hollanda'da vaka sayılarındaki artışa rağmen hastanelerde tedavi gören sayısının artmaması gerekçesiyle yaklaşık 2.5 ay yürürlükte kalan kapanmaya 25 Ocak'ta son verildi. 6 hafta sonunda kısıtlamaların da tamamen son bulması öngörüldü.

Avusturya

Bugün aşı zorunluluğunun yürürlüğe girdiği Avusturya'da, pandeminin başından beri en yüksek günlük vaka sayılarının kayıtlara geçmesine rağmen, bu aydan itibaren kademeli olarak kısıtlamaları hafifletme kararı alındı. Kasım 2021'de aşısızlara yönelik yürürlüğe giren sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. 5 Şubat'tan itibaren yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin kapanış saatleri 22.00'den 24.00'e uzatıldı. 3 doz aşı yaptırmış kişiler ek koşul aranmadan Avusturya'ya girebilecek.

İspanya

İspanya'da Omicron varyantının etkisiyle günlük yeni vaka ve ölüm sayılarının en üst seviyelerde olmasına ve yoğun bakım ünitelerindeki Kovid hastası sayısının artmasına rağmen kısıtlamalar kaldırılıyor. 17 özerk yönetimden 13'ünde Aralık 2021 ortasından beri uygulanan kısıtlamalar kademeli olarak gevşetildi. Disko, bar gibi kapalı alanlarda aşı pasaportu gösterme zorunluluğu, gece yarısı 03.00-06.00 saatleri arasında toplanma yasağı, restoran, bar, sinema, tiyatrolarda kapasitelerin düşürülmesi uygulamaları kaldırıldı. Merkezi hükümetin ülke genelinde açık alanda maske takma zorunluluğu devam ediyor.

İtalya

11 Ocak’ta 220 bin 532 vaka sayısıyla zirveyi gördükten sonra vaka artışında ciddi yavaşlamaya giren İtalya'da Sağlık Bakanlığı, bugünden itibaren AB ülkelerinden gelecek kişileri, Kovid aşısı yaptırmış olma, kısa süre önce Kovid'den iyileşmiş olma veya son 48 saat içinde negatif sonuçlu test ibrazı şartıyla alacak. İtalya'nın Türkiye’yi 'Kovid-19'suz turizm koridoru' programına dahil etmesiyle bugünden itibaren İtalyan turistlerin Türkiye'ye tur operatörlerinin düzenlediği turlarla gitmesinin önü açıldı.

Yunanistan

Yeme-içme ve eğlence sektörlerindeki bazı kısıtlamaların gevşetildiğini açıklayan Sağlık Bakanı Thanos Plevris, lokanta, kafe ve barlardaki müzik yasağının ve çalışma saati kısıtlamasının kaldırılacağını duyurdu.