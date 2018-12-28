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Önemli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ilişkin atama kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

28 Aralık 2018 Cuma 07:11
Önemli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcısı  olarak görev yapan Salim Koşar ve Ömer Koca görevlerinden alındı.

TİGEM Genel Müdür Yardımcıları Halil İbrahim Özbayat ve Üzeyir Tekin  de görevlerinden alınarak, yerlerine Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu  Üyesi olarak Ali Osman Kıyak ve Sait Kocabay getirildi.

Çaykur'a atama

ÇAYKUR'da açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Süleyman Pınarbaş ile Ali Kemal Yıldız atandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan 1. Hukuk Müşavirliğine  ise Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşaviri Nurgül Uraloğlu'nun ataması  yapıldı.

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Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 07:11
  1. atama
  2. Resmi Gazete

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  • Yunus 16 Yunus 16 21 dk önce
    İNŞALLAH, Onun bunun adamları değildir. İnşallah Liyakattır.

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