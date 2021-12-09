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Ekonomi O adım piyasaları sarsabilir! Faiz artışı geliyor
Ekonomi

O adım piyasaları sarsabilir! Faiz artışı geliyor

Financial Times’ın önde gelen 48 ekonomistle yaptığı ankete göre, ABD'de ekonomistlerin yüzde 60'ı, 2022'nin ilk yarısında faiz artışı bekliyor. Fed'in adımları, Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 11:03:00 -
O adım piyasaları sarsabilir! Faiz artışı geliyor

Ünlü İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times’ın (FT) önde gelen 48 ekonomistle yaptığı ankete göre, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2022 yılı Mart ayına kadar varlık alımlarını sonlandırması ve bunun hemen ardından da faiz artışına gitmesi bekleniyor.

Fed’in federal fonlama faizi şu an yüzde 0-0,25 aralığında bulunuyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, geçen hafta yaptığı açıklamada, yüksek enflasyonla ilgili “geçici nitelemesini kullanmayı bırakmalıyız” demiş, aralık toplantısında tahvil alımlarını öngörülenden önce bitirip bitirmeyeceklerini değerlendireceklerini söylemişti.

Ekonomistlerin yüzde 60'ı ilk yarıda bekliyor

FT’nin Chicago Üniversitesi İşletme Okulu ile birlikte düzenlediği ankete göre, ekonomistlerin yüzde 60’ı, 2022’nin ilk yarısında Fed’den faiz artışı bekliyor.

Üç ay önceki ankette bu oran sadece yüzde 20 idi. Anket sonuçları, son üç ayda tabloda sert bir değişiklik olduğunu gösteriyor.

İlk çeyrekte faiz artışı bekleyen ekonomistlerin oranı yüzde 10 olurken, ikinci çeyrekte bekleyenlerin oranı ise yüzde 50 oldu.

Ekonomistlerin yüzde 23’ü üçüncü çeyrekte, yüzde 8’i son çeyrekte, yüzde 6’sı 2023’ün ilk yarısında, yüzde 2’si ise 2023’ün ikinci yarısında ilk faiz artışını beklediklerini söyledi.

‘Türkiye'yi de etkileyecek’

Haberde, piyasanın Haziran 2022’ye kadar faiz artışı beklemediği ve bu tarihten erken faiz artışının finansal piyasaları sarsabileceği vurgulandı.

Küresel rezerv para olması nedeniyle doların faizindeki artış, tüm dünyayı yakından ilgilendiriyor.

Fed’in faiz artışını ve parasal sıkılaşmayı öne çekmesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) planlarını da etkileyecek.

 

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