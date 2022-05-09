O AB ülkesinde inşaat sektörü durdu!
Alman Konut ve Emlak Şirketleri Birliği (GdW), koronavirüs salgını ve Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaş nedeniyle inşaat malzemelerindeki maliyet artışının ülkedeki emlak ve konut sektörünü büyük darbe vurduğunu açıkladı.
Almanya’da yaşanan ekonomik kriz nedeniyle inşaat sektörü tamamen durma noktasına geldi.
Almanya’da, sosyal odaklı konut yapan şirketlerin yüzde 64’ünün yeni inşaat projelerini ertelemek zorunda kalındığına dikkat çeken Alman GdW Derneği, “İnşaat sektöründe şiddetli bir fırtına başlıyor. Son birkaç aydaki fiyat artışları devam ederse, şirketlerin yüzde 24'ü yeni projeleri tamamen durdurmak istiyor. Şirketlerin yüzde 64'ü ise projeleri ertelemeyi planlıyor” açıklamasında bulundu.