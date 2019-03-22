O-3 bağlantı yolunda yanan hafriyat kamyonu küle döndü

Bayrampaşa O-3 bağlantı yolunda bir hafriyat kamyonunda yangın çıktı. Sürücü alev alan kamyondan kendini güçlükle dışarıya atarken, itfaiye ekipleri küle dönen kamyonu uzun süren uğraşın ardından söndürdü.

Olay, saat 10.00 sıralarında Bayrampaşa O-3 bağlantı yolu Esenler istikametinde meydana geldi. Musa Gelmezyönetimindeki hafriyat kamyonu seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark eden sürücü Gelmez, kendisini güçlükle kamyondan dışarıya attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan hafriyat kamyonunu uzun uğraşlar sonucu söndürdü. Ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmaları devam ediyor.

Yangında kendini güçlükle dışarı attığını ifade eden Musa Gelmez, “Yolda seyir halindeyken ufak bir ses duydum. Kamyonu kenara çektim. Ondan sonra arabanın kafasını kaldırayım derken ateş gördüm. Kamyon yanmaya başladı. İtfaiyeye haber verdim. Hafriyat taşıyordum” dedi.