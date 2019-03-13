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NZO Başkanı Necdet İzgül, Çerçioğlu’na teşekkür etti

Nazilli Ziraat Odası Başkanı Necdet İzgül, yangına karşı ilk müdahalede bulunmak üzere 12’si Nazilli’de olmak üzere Aydın’da toplam 25 adet pompaj tankerini hizmete sunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

13 Mart 2019 Çarşamba 14:17
NZO Başkanı Necdet İzgül, Çerçioğlu’na teşekkür etti

Nazilli Ziraat Odası Başkanı Necdet İzgül, yangına karşı ilk müdahalede bulunmak üzere 12’si Nazilli’de olmak üzere Aydın’da toplam 25 adet pompaj tankerini hizmete sunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.


Başkan İzgül, 12 pompaj tankerinin Kozdere, Ovacık - Ketenova, Aşağıyakacık, Bayındır, Hisarcık - Rahmanlar - Işıklar, Çaylı - Akpınar - Esentepe, Aksu, Derebaşı, Kavacık - Semailli, Aşağıörencik - Yukarıörencik - Çatak, Kızıldere - Bağcıllı ile Yaylapınar - Çobanlar mahallelerinde olmak üzere toplamda 22 Mahalle’de faaliyet göstereceğini söyledi.


Nazilli Ziraat Odası Başkanı Necdet İzgül konuyla ilgili verdiği demeçte “Nazilli ilçemizin merkeze uzak, yüksek ve engebeli kesimlerinde yer alan mahallelerinde olası yangınlara hızlıca müdahale edebilmek için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu’ndan pompaj tankeri talebimiz oldu. Malumunuz yüksek kesimlerde çiftçilerimiz çeşitli alanlarda zirai faaliyetlerde bulunuyor. Olası yangınlara ivedilikle müdahale edilebilmesi ve tarım alanlarının korunması anlamında bu talebimize vakit kaybetmeden cevap verdi ve 12 adet pompaj tankeri göndererek çeşitli mahallelerimizin hizmetine sundu. Diğer taraftan çiftçilerimiz ihtiyaçları doğrultusunda ne zaman başvursak Büyükşehir Belediyesi ekiplerini gönderiyor” dedi.


Başkan Necdet İzgül, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun Aydın tarımına ve hayvancılığına olan katkılarını da değerlendirerek, çiftçi ve üreticinin büyükşehir hizmetlerinden büyük memnuniyet duyduğunu sözlerine ekleyerek, “Özlem Çerçioğlu’nun tarım ve hayvancılığa yönelik yaptığı proje ve yatırımlar ilimiz için hayati öneme sahip. Üreticiler memnun ve müteşekkir. Her şeyden önce bir Nazillili olan, hemşerimiz olan Özlem Çerçioğlu’nun varlığı bizlere güç veriyor. Tüm destek ve ilgisine teşekkür ederim” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 14:17
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