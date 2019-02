NYT'den "Afganistan'daki savaşı bitirin" çağrısı

NEW YORK (AA) - Amerikan The New York Times (NYT) gazetesi, Taliban ile barış görüşmeleri yürüten Amerikan hükümetine, "Afganistan'daki savaşı bitirme ve buradaki Amerikan askerlerini evlerine tekrar getirme" çağrısı yaptı.

NYT Yayın Kurulu, "Afganistan'da savaşı sonlandırın" başlıklı bir makale yayımladı.

ABD'nin 2001'de Afganistan'a girmesinden bu yana 80 ülkede terörle mücadele misyonları yürütüldüğüne işaret edilen makalede, bu misyonlarda hem maddi hem de insani büyük kayıplar verildiğine dikkat çekildi.

Makalede, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık kampanyası sırasında, denizaşırı askeri faaliyetleri kısıtlama sözü verdiği anımsatılarak, "Kısıtlamalara, her şeyin başladığı yerden başlanmalı, Afganistan'dan. Burada, 17 yıldır ucu açık, bir çıkış stratejisi ya da odaklanılmış bir hedefi olmayan bir savaş sürüyor." yorumu yapıldı.

- "Daha fazla bombalama ve askerler, zaferi bize yakınlaştırmadı"

Sürekli Afganistan'daki savaşı bitirmek isteyen Trump'ın, göreve geldikten sonra, "zafer planı" yaptığı ve Afganistan'daki Amerikan mevcudiyetini artırarak "Taliban ve diğer terör grupları kolayca yenmeyi amaçladığı" yönünde söylemlerde bulunduğu aktarılan makalede, "Bu plan başarısız oluyor. Daha fazla bombalama ve askerler zaferi bize yakınlaştırmadı. On binlerce Afgan sivil öldü, sakat kaldı ve travma geçirdi. Milyonlarca insan ya ülke içinde yerinden edildi ya da İran ve Pakistan'da mülteci konumuna düştü." değerlendirmesi yapıldı.

Afganistan'ın tüm yardımlara rağmen ekonomik olarak dünyadaki en az gelişmiş ülkelerden biri olduğu vurgulanan makalede, NATO askerlerinin yerini alması düşünülen Afgan güvenlik güçlerinin de büyük kayıplar verdiğinin altı çizildi.

- "Artık gerçeklerle yüzleşmenin zamanı geldi"

ABD yönetiminin Taliban ile Afganistan'dan çekilme konusunda müzakereler yaptığı ve bu ay bu müzakerelerin devam edeceği belirtilen makalede, "Artık gerçeklerle yüzleşmenin zamanı geldi, en iyisi bu savaş çıkmaza girdi, en kötüsü ise bu savaş artık umutsuz. Amerika'nın en baştaki amacı Usame Bin Ladin'i adalete teslim etmekti ve bunu başardı. Diğer hedefleri ise kendi ayakları üzerinde durabilen bir Afgan hükümeti kurmak, nüfusu korumak ve düşmanlarla mücadele etmekti ki bunlar başarılamamış olabilir. ABD, kaynaklarını kullanmaya yanaşmadığı müddetçe de kesinlikle başarılamaz." görüşü paylaşıldı.

Makalede, NATO kuvvetlerinin düzenlice geri çekilmesi gerektiği vurgulanarak, "2019'da halihazırda 2 Amerikalı öldürüldü. Afganistan'da 2020'de hiçbir Amerikan askeri savaşıp hayatını kaybetmemeli." ifadeleri kullanıldı.

- "Amerikalılar, savaşın bitmesini istiyor"

ABD ile Taliban arasındaki görüşmelerde cesaret verici bir ilerleme kaydedildiği aktarılan makalede, "Amerikan güçlerinin Afganistan'dan çekilmesi, buradaki çatışmanın tüm taraflarının görmek istediği tek şey olabilir. Amerikalıların çoğunluğu savaşın bitmesini istiyor. Sayın Trump bu yılın sonuna kadar savaşı bitirmezse, Kongre 2001'de verdiği askeri yetkiyi feshedebilir. Kongre her olayda verdiği açık çeki yeniden düşünmelidir." çağrısında bulunuldu.

Makalede, "Yabancı ülkelerde verilen savaşın, küresel terörizme karşı bir aşı olmadığının farkına varmalıyız." ifadesi kullanıldı.

- "Şimdi Amerikan askerlerini evlerine geri getirme zamanı"

Terörizmin bir taktik olduğu ve yenilebilecek bir düşman kuvveti olmadığı vurgulanan makalede, "Terör, bazı durumlarda saf dışı bırakılabilir ancak bütünüyle bitirilemez. Uluslararası terörizmle mücadele çabaları tamamen sürdürülebilir olacaksa, bu çabalar, amaçsız ve sonsuz bir savaşa değil, istihbarat, engelleme, diplomasi ve kalkınmaya bağlı olmalı. (Amerikalı) Askerler, Afganistan'da cesurca savaştı. Şimdi onları evlerine geri getirme zamanı." değerlendirmesinde bulunuldu.