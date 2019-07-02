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NYT'de Trump'ın İran politikasına eleştiri

Chicago Üniversitesi Siyaset Bilimi Profesörü John J. Mearsheimer'ın makalesinden:- "ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın asla nükleer silah edinmemesinden emin olmak istediğini söylüyor ancak onun politikası tam tersi etkiye sahip" - "Trump'ın politikası ABD'yi bir köşeye sıkıştırdı. Bu belli nedenlerden ötürü, İranlı liderler Trump'a güvenmiyor"

02 Temmuz 2019 Salı 00:03
NYT'de Trump'ın İran politikasına eleştiri

NEW YORK (AA) - Chicago Üniversitesi Siyaset Bilimi Profesörü John J. Mearsheimer, ABD yönetiminin İran politikasıyla ilgili, "ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın asla nükleer silah edinmemesinden emin olmak istediğini söylüyor ancak onun politikası tam tersi etkiye sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Mearsheimer, ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times için "İran nükleer silah yapmak için acele ediyor ve Trump bunu durduramaz" başlıklı makale kaleme aldı.

"ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın asla nükleer silah edinmemesinden emin olmak istediğini söylüyor ancak onun politikası tam tersi bir etkiye sahip." ifadesini kullanan Mearsheimer, ABD'nin İran’a yönelik uyguladığı geniş kapsamlı yaptırımlarının, İran’ın Amerikan taleplerine teslim olacağına dair ortaya bir kanıt koymadığına dikkati çekti.

1990’larda Irak’a uygulanan ambargonun 100 bin Iraklı sivilin hayatına mal olduğunu ancak Saddam’ın buna rağmen yıkılmadığı örneğini veren Mearsheimer, "Milliyetçilik, liderlerinin düşmana teslim olmasını talep etmek yerine, insanların birbirlerine sarılmalarına neden olan güçlü bir kuvvettir." dedi.

-"Trump’ın politikası ABD’yi köşeye sıkıştırdı"

İran’ın ABD baskılarına maruz kalırken boş durmayacağını vurgulayan Mearsheimer, ilerleyen günlerde muhtemelen bölgede petrol tanker ve tesislerine gizli saldırıların, Amerika ve müttefiklerine yönelik vekalet ve siber saldırıların da artabileceğini, bunun da bölgede gerginliği daha da tırmandıracağı öngörüsünde bulundu.

Mearsheimer, şunları kaydetti:

"Trump’ın politikası ABD’yi bir köşeye sıkıştırdı ve göründüğü kadarıyla diplomatik bir çıkış bırakmadı. Bu belli nedenlerden ötürü, İranlı liderler Trump'a güvenmiyor ve sonunda nihayet yaptığı herhangi bir anlaşmadan uzaklaşabileceğini kesinlikle biliyorlar."

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 00:03
  1. iran
  2. John J. Mearsheimer
  3. New York Times
  4. Nükleer silah

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