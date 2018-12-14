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NYT yazarından "Yemen'deki utanç verici savaşı bitirin" çağrısı

NYT yazarlarından Nicholas Kristof, bugünkü köşesini Yemen'de açlık nedeniyle yaklaşık 13 kilogram kalan 12 yaşındaki Ebrar İbrahim'in fotoğrafına ayırdı ve "Bu utanç verici savaşı bitirin" çağrısı yaptı- Kristof: - "Yazabileceğim hiçbir şey fotoğraftaki Ebrar kadar yürek yakıcı, inandırıcı ya da gerçek olamaz"- "(Suudi Arabistan ve ABD'nin Yemen stratejisi) Bu strateji başarısız oldu ve 12 milyon Yemenliyi açlığın eşiğine getirdi. Halihazırda 85 bin çocuk açlıktan ölmüş olabilir. Biz suç ortağıyız"- "Doktorlar, Ebrar'ın hayatta kalıp kalmayacağını bilmiyor. Bu kız, umudumuzu, dualarımızı ve bu utanç verici savaşın sona ermesini hak ediyor. Ebrar'a bakın, bunun üzerine diyecek başka söz yok"

14 Aralık 2018 Cuma 00:01
NYT yazarından "Yemen'deki utanç verici savaşı bitirin" çağrısı

NEW YORK (AA) - Amerikan New York Times (NYT) gazetesi yazarlarından Nicholas Kristof, Yemen'de iç savaşın yol açtığı insani kriz ve açlıktan bir deri bir kemik kalan çocuklara dikkati çekerek, savaşın bitirilmesi için çağrıda bulundu.

NYT'daki bugünkü köşesini Yemen'de açlık nedeniyle yaklaşık 13 kilogram kalan 12 yaşındaki Ebrar İbrahim'in fotoğrafına ayıran Kristof, "Bu utanç verici savaşı bitirin" başlığını kullandı.

Kristof, Ebrar'ın fotoğrafına ilişkin, "Yazabileceğim hiçbir şey, bu fotoğraftaki Ebrar kadar yürek yakıcı, inandırıcı ya da gerçek olamaz." ifadesini kullandı.

- "Suç ortağıyız"

ABD Kongresindeki Yemen gündemine dikkati çeken Kristof, "Kongre üyeleri Ebrar'a bakmalı. Onun anormal derecedeki zayıflığı, ABD'nin politikalarının Yemen'de on binlerce çocuğun ölümüne katkı sağladığı gerçeğini gözler önüne seriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Amerikan ve Suudi yetkililerin Yemen'deki iç savaşı İran'ı kontrol etme yolu olarak gördüğünü belirten Kristof, "Bu strateji başarısız oldu ve 12 milyon Yemenliyi açlığın eşiğine getirdi. Halihazırda 85 bin çocuk açlıktan ölmüş olabilir. Biz suç ortağıyız." görüşünü paylaştı.

Yemen'deki 3 yıllık savaşın insanlar üzerindeki etkilerini anlayabilirlerse ülke dışındaki kişilerin farklı davranacakları umuduyla ailelerin, açlık çeken çocuklarının fotoğraflarının çekilmesine izin verdiklerini aktaran Kristof, "Doktorlar, Ebrar'ın hayatta kalıp kalmayacağını bilmiyor. Bu kız, umudumuzu, dualarımızı ve bu utanç verici savaşın sona ermesini hak ediyor. Ebrar'a bakın, bunun üzerine diyecek başka söz yok." ifadesini kullandı.

- Yemenli Emel savaşın yükünü kaldıramamıştı

Yemenli başka bir çocuk olan 7 yaşındaki Emel Hüseyin'in açlığa bağlı sağlık durumunun kötüleşmesi sonucu kaldırıldığı hastanede çekilen fotoğrafı ekim ayında NYT'da yayımlanmıştı. Bunun ardından minik kız, sosyal medyada gündem olmuş ve yardım çağrıları yapılmıştı ancak Emel'in küçük kalbi savaşın yükünü daha fazla taşıyamamış ve verdiği yaşam mücadelesini kasım ayı başında kaybetmişti.

- Cemal Kaşıkçı cinayetiyle Yemen bir kez daha gündem oldu

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle Yemen'deki iç savaş da yeniden gündeme gelmiş ve ABD'nin Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona verdiği desteği bitirmesi çağrıları yapılmıştı.

ABD Senatosu, ABD'nin Yemen'deki savaş bağlamında Suudi Arabistan'a sağladığı askeri desteğin kesilmesini öngören yasa tasarısını bugün kabul etmişti.








Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 00:01
  1. Ebrar
  2. İç Savaş
  3. Yemen

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