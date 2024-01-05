Nvidia’dan bir anda 200 bin liraya 48 GB bellekli o ekran kartı çıkışı: ilan ediyoruz! Son dönemde kralını tahtından etti!

NVIDIA, iş istasyonlarına yönelik yeni profesyonel ekran kartı olan RTX 5880 Ada modelini resmen duyurdu. Daha önceki sızıntılardan beklendiği gibi RTX 5880 Ada, amiral gemisi seviyesindeki RTX 6000 Ada’nın uygun fiyatlı versiyonu olacak.

Nvidia RTX 5880 Ada neler sunuyor?

RTX 5880 Ada, RTX 60 serisinin Ada Lovelace mimarisini temel alıyor. Ancak RTX 6000’nin 18 bin 240 CUDA çekirdeğe kıyasla yaklaşık yüzde 22’lik düşüş yaşıyor ve 14 bin 80 CUDA çekirdekli AD102 çipine yer veriyor. Tensör ve ray-tracing verimi ise yüzde 24 oranında daha düşük.

Bununla birlikte RTX 5880 Ada; RTX 6000’de bulunan 48 GB GDDR6 belleği koruyor. Şirketin paylaşımına göre bu bellek 960GB/s bant genişliği sunuyor ve profesyonel iş yükleri için VRAM ihtiyacını karışlaması bekleniyor.

Yeni ekran kartının güç tüketimi ise 285W seviyesinde. Bu, RTX 6000’e kıyasla 15W’lık güç tasarrufu sağlayacağı anlamına geliyor. Ayrıca serideki çift yuvalı soğutucu, dört DisplayPort çıkışı ve üçlü video kodlama motoru gibi diğer özelliklerin aynı kaldığını belirtmek gerekiyor.

Resmi fiyatlandırma açıklanmadı. Ancak sektör analistleri RTX 5880 Ada’nın RTX 6000 Ada ile benzer fiyatlandırmaya sahip olacağını düşünüyor. RTX 6000 modeli 6800 dolarlık bir fiyat etiketiyle raflardaki yerini almıştı. Bu da yeni ekran kartının 6500 dolar seviyesinde olacağını gösteriyor.

Nvidia’nın Ada tabanlı GPU serisine katılan RTX 5880 Ada; amiral gemisi RTX 6000’e uygun fiyatlı bir alternatif olmayı amaçlıyor. RTX ve Tensor çekirdeklerinin gücünü profesyonel kullanıcılara ulaştırmayı hedefliyor.