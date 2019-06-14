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Nusret Çetinkaya Caddesinde genişletme çalışmalarına başlandı

Erzincan Belediyesi, Nusret Çetinkaya Caddesinde yol genişletme çalışmalarına başladı.

14 Haziran 2019 Cuma 18:25
Nusret Çetinkaya Caddesinde genişletme çalışmalarına başlandı

Erzincan Belediyesi, Nusret Çetinkaya Caddesinde yol genişletme çalışmalarına başladı.


Caddede bulunan eski yapıların bahçe duvarları yeni imar planına göre geri çekilerek caddede genişletme çalışmaları başladı. Tretuvar ve refüj çalışmaları bittikten sonra ışıklandırma ve yeşillendirme çalışmaları da yapılarak Nusret Çetinkaya Caddesi yeni yüzüyle vatandaşın hizmetine sunulmuş olacak.


Caddede yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, cadde esnafını da ziyaret ederek hasbihalde bulundu.


Yapılan çalışmalar hakkında bir açıklama yapan Başkan Aksun, Erzincan’da bu tür sıkışık olan caddelerin genişletilmesine devam edileceğini belirterek sözlerine şöyle devam etti:


“Hemşehrilerim hizmetin en iyisine layık. Elbette ki trafiğin sıkıştığı caddelerin genişletilmesi gerektiği herkes tarafından bilinmekte. Nusret Çetinkaya Caddemizdeki sakinler ve iş yeri sahipleri yıllardır caddenin genişletilmesi için hep talepkar oldu.Buranın genişletme kararını aldık ve bugün caddemizi ziyaret ettiğimizde bütün esnaf arkadaşlarımızın gayet mutlu ve memnuniyet içerisinde olduğunu gördük. Çeşitli yeşillendirme çalışmaları da yapıldıktan sonra caddemiz halkımızın hizmetine sunulacak”

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 18:25
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