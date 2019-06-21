Nusr-Et’e Mikonos’ta ceza Yunanistan’ın en turistik adası Mikonos’ta lokanta açan Nusret, fiş kesmediği için 48 saat kapatma cezası aldı.

Yunanistan’ın en turistik adası Mikonos’ta lokanta açan Nusret, fiş kesmediği için 48 saat kapatma cezası aldı.

Nusret Gökçe yaklaşık 15 gün önce Yunanistan’ın Mikonos Adası’nda Nusr-Et isimli et zincirinin yeni bir şubesini açmıştı. Büyük ilgi gören restoranı teftiş eden maliyeciler, 25 bin 800 Euro’luk (168 bin TL) ürüne fiş kesilmediğini tespit etti. Teftiş sabah saatlerine kadar sürdü. Lokantanın 2 gün kapalı kalacağı ve daha sonra para cezası kesileceği öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.