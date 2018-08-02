0553 313 94 23

Nusaybin'i terörden temizleyen Levent Ergün tümgeneral oldu

Bugün açıklanan YAŞ kararlarında, hendek operasyonları zamanında Nusaybin'i bir haftada terör örgütü PKK'dan temizleyen Tuğgeneral Levent Ergün, tümgeneralliğe terfi ettirildi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 22:49

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk YAŞ toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Açıklanan YAŞ kararlarında Tuğgeneral Levent Ergün de tümgeneralliğe yükseltildi.

NUSAYBİN'İ TEMİZLEMİŞTİ

Hendek operasyonları zamanında Mardin Nusaybin'de şu anda FETÖ'den tutuklu olan Salih Kıran operasyonu yönetmiş ve 50 askerimizi şehit vermiştik. Mardin Valisi'nin isteği üzerine kente gelen o dönemin Tunceli Komando Tugay Komutanı Levent Ergün ise bir haftada ilçeyi PKK'dan temizlemişti.

 

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 22:49
  1. Tunceli
  2. Mardin
  3. Levent Ergün
  4. FETÖ
  5. PKK

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kartal yüksekten uçtu! 6-0
    1. Kartal yüksekten uçtu! 6-0
    2. İzmir'de otomobil ile minibüs..
    3. Tokat'ta feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
    4. ABD'nin yaptırım kararına Ruslardan..
    5. Fransa mahkemesinden şok karar! Faslı..
    6. Nusaybin'i terörden temizleyen Levent..
    7. FETÖ davasında karar açıklandı
    8. Yemenliler futbol oynarken bir anda..
    9. Küçük hayvanseverlerden büyük davranış
    10. Kolombiya'da şiddet olayları: 260 bin..
    11. Sapkın eşcinsel dolar 5 TL olunca yine..
    12. Horozları Koruma Derneği'nden Trump'a..
    13. Terör devleti İsrail'den aktivistlere..
    14. Samanyolu'nun ablası görüntülendi
    15. "Beyaz Saray" tercümesi "Beyaz Ev"..
    16. Tokat'ta feci kaza! 2 ölü 4 yaralı
    17. Ölen Rus turistle ilgili yeni gelişme
    18. Yemen'e hava saldırısı: Çok sayıda ölü..
    19. Flaş gelişme! Golcü oyuncu Beşiktaş..
    20. Terim-Kebapçı gerilimine TFF'den..
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    Ankara'yı sarsacak iddia: Meral Akşener'in hedefinde Koray Aydın var
    Ankara'yı sarsacak iddia: Meral Akşener'in hedefinde Koray Aydın var

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Hakan Fidan görevden alınacak' iddiası! "Fidan'ın yeni görevi..."
    'Hakan Fidan görevden alınacak' iddiası! "Fidan'ın yeni görevi..."
    ABD elçilik görevlisinden tehdit: Dolar 7 TL olacak
    ABD elçilik görevlisinden tehdit: Dolar 7 TL olacak