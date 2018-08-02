Nusaybin'i terörden temizleyen Levent Ergün tümgeneral oldu

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk YAŞ toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Açıklanan YAŞ kararlarında Tuğgeneral Levent Ergün de tümgeneralliğe yükseltildi.

NUSAYBİN'İ TEMİZLEMİŞTİ

Hendek operasyonları zamanında Mardin Nusaybin'de şu anda FETÖ'den tutuklu olan Salih Kıran operasyonu yönetmiş ve 50 askerimizi şehit vermiştik. Mardin Valisi'nin isteği üzerine kente gelen o dönemin Tunceli Komando Tugay Komutanı Levent Ergün ise bir haftada ilçeyi PKK'dan temizlemişti.