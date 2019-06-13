0553 313 94 23

Nusaybin’deki TOKİ konutlarında anahtar teslimi başlıyor

Mardin’in Nusaybin ilçesinde yapımı tamamlanan TOKİ konutlarında cuma gününden itibaren anahtar teslim işlemi başlayacağı bildirildi.

13 Haziran 2019 Perşembe 16:49
Nusaybin’deki TOKİ konutlarında anahtar teslimi başlıyor

Mardin’in Nusaybin ilçesinde yapımı tamamlanan TOKİ konutlarında cuma gününden itibaren anahtar teslim işlemi başlayacağı bildirildi.


Kentsel Dönüşüm Ofisi’nde yapılan toplantıya İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Mesut Ağırakçe, AK Parti İlçe Başkan Vekili Adil Çelik, Tanıtım ve Medya Başkanı Abdullah Özel, Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahsun Özmen, Kentsel Dönüşüm Ofisi Nusaybin Sorumlusu Sercan Barut ve Emlak Yönetimi yetkilileri katıldı. Çalışmalar hakkında bilgi veren İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Ağırakçe, daha önce kurası çekilen 4’üncü etaptaki konut anahtarlarının cuma gününden itibaren hak sahiplerine teslim edilmeye başlanacağını bildirdi. Anahtar teslimi yapılacak etapta 11 adet 175 metrekare, 6 adet 90 metrekare, 6 adet 210 metrekarelik konutlarda toplamda 342 mesken ve 36 ticari iş yeri olduğunu kaydeden Ağırakçe, ayrıca bölgede yapımı tamamlanan 1 adet cami, 1 adet taziye evi, 1 adet lise ve 1 adet parkın da gerekli resmi kurumlara teslim edileceğini ifade etti.


Anahtar teslimi için vatandaşların daha önce uzlaştırma komisyonuyla yaptıkları sözleşmelerle Kentsel Dönüşüm Ofisi’ne gelmesini isteyen Ağırakçe, buradan alınacak belgelerle hak sahiplerinin Fırat Mahallesi’nde bulunan Emlak Yönetimi Ofisi’ne giderek anahtarlarını teslim alabileceğini sözlerine ekledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 16:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Özlü “Tatil çocuklarımızın motivasyonudur”
    1. Başkan Özlü “Tatil çocuklarımızın..
    2. Diyarbakır’da korkutan yangın
    3. Trabzon’da 20 günde 34 buluntu yeri..
    4. Eğitim Bir-Sen’den “2018-2019 Eğitim..
    5. Milli Savunma Bakanı Akar, CHP..
    6. Seydikemer’de iki otomobil kafa kafaya..
    7. Mersin’de dolu yağışı meyve ve sebze..
    8. Deniz üstünde minder sandığı cisim 45..
    9. Düzce Belediyesi kaldırıma park..
    10. O hırsız tutuklandı
    11. Erzurumspor, Bilazer ile anlaştı
    12. TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde..
    13. Rasim Arı, İstanbul Emniyet Müdürü..
    14. Afganistan'daki FETÖ'ye ait bir okul..
    15. Başkan Özlü, “560 vaadin hepsi yerine..
    16. Başkan Ergün Türkiye Belediyeler..
    17. ABD'li casus Brunson'dan flaş iddia!..
    18. Çalışmalar yayalar için başladı
    19. Ağrı'da Kıbrıs gazilerine madalya ve..
    20. Kitap, Kahve ve Gençliğin Buluşması..
    21. AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir?|..
    22. Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
    23. Bozüyük’lü öğrencilerden Pazaryeri..
    24. Ateizm Derneği'nden dikkat çeken ilan!
    25. Bakan Akar'dan CHP'ye ziyaret
    26. Fas'ta evleri mühürlenen İslami..
    27. Dink cinayeti davasında 9 sanığın..
    28. Sınav kaygısını başarıya çevirin
    29. Şehit Yasin Çubuk’un babaannesinin..
    30. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar MHP..
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu