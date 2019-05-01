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Nusaybin’de ’Umut’ turnuvası sona erdi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü işbirliğiyle ortaokulları arasında düzenlenen’Umudun çocukları sporla gelecek için ter döküyor.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 18:06
Nusaybin’de ’Umut’ turnuvası sona erdi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü işbirliğiyle ortaokulları arasında düzenlenen’Umudun çocukları sporla gelecek için ter döküyor. Yusuf Aydın anısına Nusaybin umut turnuvası’ sona erdi.


Şehir Stadyumu’ndan lig usulü yapılan turnuvanın son maçında Atatürk Ortaokulu ile Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu karşılaştı. Maçın başlama vuruşu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk ve TÜGVA Nusaybin temsilcisi Mehmet Emin Aydın’ın tarafından yapıldı. 3-3 berabere biten maçın sonunda Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu turnuva şampiyonu olurken, Gazi Ortaokulu ikinci, Atatürk Ortaokulu da üçüncü oldu.


Ödül programında konuşan TÜGVA Nusaybin temsilcisi Mehmet Emin Aydın, "Sevgili çocuklar, Sizler bizim umudumuzsunuz. Sizler ülkemizin geleceği ve yarınlarımızın teminatısınız. Sizler dünya üzerinde başarılı olan her bir çocuktan daha büyük başarılara imza atacaksınız. Çünkü sizler yüreğinizde sevgi, cesaret ve merhamet taşıyan asil çocuklarsınız" dedi.


Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Genel Başkanı Özcan Gül ise, "Burada asıl bulunuşumuzun sebebi siz kıymetli gençlersiniz. Sizlerle gurur duyduk. Bana göre bu organizasyona katılan 17 okul takımımız ve tüm sporcularımız şampiyon oldular" diye konuştu.


Konuşmalardan sonra dereceye giren takımlara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk, Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Genel Başkanı Özcan Gül, TÜGVA il temsilcisi Mesut Çetin, Eğitim Bir Sen temsilcisi Mehmet Şefak Kavak, Şehit ve Gazi Federasyon Başkanı Levent Yüce, Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor Kulübü Türkiye Direktörü İbrahim İlhami Koç ve Midyat kanaat önderi Mehmet Mekan Taş tarafından madalya, kupa, forma ve spor ayakkabıları verildi.


Ödül töreninden sonra hatıra fotoğrafı çekildi.


Öte yanda Nusaybin Emniyet Müdürü Murat Sönmez ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Latif Özel maçın ilk yarısını izledikten sonra takım sorumlularını tebrik ederek stadyumdan ayrıldı.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 18:06
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