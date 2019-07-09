0553 313 94 23

Nusaybin’de TOKİ konutlarının avans ve aidat ücretleri kaldırıldı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde yapımı tamamlanan ve kurası çekilen TOKİ konutları dağıtılmaya başlandı.

09 Temmuz 2019 Salı 17:40
Nusaybin’de TOKİ konutlarının avans ve aidat ücretleri kaldırıldı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde yapımı tamamlanan ve kurası çekilen TOKİ konutları dağıtılmaya başlandı. Konutlara yerleşen hak sahiplerinden avans ve aidat ücretleri alınmayacağı bildirildi.


Nusaybin’e gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, Genel Müdür Yardımcısı VekiliTamer İnan, Daire Başkanı Mehmet Fethullah Aydın ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mesut Ağırakçe, yapımı tamamlanan TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu. Daha sonra kurası çekilen 4. etapta bulunan Emlak Yönetimi Ofisi’ni ziyaret eden Gürgen ve beraberindekiler, ofiste bulunan vatandaşların sorunlarını dinledi.


İlçede yapılan konutların büyük bölümünün bittiğini, 4, 5, 6, 7 ve 8’inci etaplardaki konut ve iş yerlerinin kurası çekildiğini hatırlatan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, hak sahiplerinin biran önce konutlarına yerleşmesi için büyük çaba gösterdiklerini kaydetti. Vatandaşların evlerine yerleşmesi için avans ve aidat ücretlerini kaldırdıklarını ifade eden Gürgen, kurası çekilen konut sahiplerine anahtar teslimi başladığını diğer etapların kuralarının da çok kısa bir sürede çekilerek tüm konutların hak sahiplerine teslim edileceğini ifade etti.



Kurası çekilen konutların tümüne anahtar teslimi başladı


Öte yandan, daha önce noter huzurunda kuraları çekilen 4, 5, 6, 7 ve 8’inci etaplardaki konut ve iş yerlerinin anahtarları 10 Temmuz Çarşamba gününden itibaren Kentsel Dönüşüm Ofisi’nden dağıtılmaya başlanacak. Kentsel Dönüşüm Ofisi sorumlusu Sercan Barut, kurası çekilen tüm etaplardaki hak sahiplerinin ev ve işyerlerine ait anahtarları hazırlandığını, imzalanan sözleşmelerini getiren tüm vatandaşlara anahtar teslimi yapılacağını bildirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 17:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Sarıkurt taksi esnafını ağırladı
    1. Başkan Sarıkurt taksi esnafını ağırladı
    2. AB mahkemesinden Belçika'ya yavaş..
    3. Çorlu’da minikler satranç şenliği..
    4. Emre Mor kimdir nereli? Emre Mor..
    5. Almanya’da camiye yapılan bomba ihbarı..
    6. AVM’de "Muhacirden Ensar’a,15 Temmuz..
    7. Gölbaşı’nda saman yüklü tır devrildi
    8. Doğada diyabet okulu başladı
    9. Seyir halindeki otobüs bir anda alev..
    10. Gölbaşı’nda hacı adayları kutsal..
    11. Çin, Sri Lanka’ya savaş gemisi hediye..
    12. Kamyonetin çarptığı yaya öldü
    13. Yeni basın kartlarının dağıtımına..
    14. Dikkat çeken tepki! "Babacan bana vız..
    15. Geleceğin eğitimcilerden hayvan..
    16. Sokakta kalan yaşlı adama belediye..
    17. Balıkesir'de 51 düzensiz göçmen..
    18. Rusya'dan Avrupa'ya eleştiri İran'a..
    19. Araban Ovası’nın verimli toprakları..
    20. JGK Sağlık Bilimleri Üniversitesi..
    21. Malatya’da arazi kavgası: 1 ölü
    22. Taraftardan ‘transferde geç kaldık’..
    23. Kırgızistan’nı eski lideri: “Bu sirkte..
    24. Çanakkale’de göçmen operasyonu
    25. Çamura saplanan inek kurtarıldı
    26. Nusaybin’de TOKİ konutlarının avans ve..
    27. Mardin Valiliği’nden Ahmet Türk..
    28. FETÖ’nün gaybubet evine operasyon: 2..
    29. Darbeci Sisi yönetiminden AB'ye..
    30. Balıkesir'de 51 düzensiz göçmen..
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler