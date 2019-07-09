Nusaybin’de TOKİ konutlarının avans ve aidat ücretleri kaldırıldı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde yapımı tamamlanan ve kurası çekilen TOKİ konutları dağıtılmaya başlandı. Konutlara yerleşen hak sahiplerinden avans ve aidat ücretleri alınmayacağı bildirildi.

Nusaybin’e gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, Genel Müdür Yardımcısı VekiliTamer İnan, Daire Başkanı Mehmet Fethullah Aydın ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mesut Ağırakçe, yapımı tamamlanan TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu. Daha sonra kurası çekilen 4. etapta bulunan Emlak Yönetimi Ofisi’ni ziyaret eden Gürgen ve beraberindekiler, ofiste bulunan vatandaşların sorunlarını dinledi.

İlçede yapılan konutların büyük bölümünün bittiğini, 4, 5, 6, 7 ve 8’inci etaplardaki konut ve iş yerlerinin kurası çekildiğini hatırlatan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, hak sahiplerinin biran önce konutlarına yerleşmesi için büyük çaba gösterdiklerini kaydetti. Vatandaşların evlerine yerleşmesi için avans ve aidat ücretlerini kaldırdıklarını ifade eden Gürgen, kurası çekilen konut sahiplerine anahtar teslimi başladığını diğer etapların kuralarının da çok kısa bir sürede çekilerek tüm konutların hak sahiplerine teslim edileceğini ifade etti.

Kurası çekilen konutların tümüne anahtar teslimi başladı

Öte yandan, daha önce noter huzurunda kuraları çekilen 4, 5, 6, 7 ve 8’inci etaplardaki konut ve iş yerlerinin anahtarları 10 Temmuz Çarşamba gününden itibaren Kentsel Dönüşüm Ofisi’nden dağıtılmaya başlanacak. Kentsel Dönüşüm Ofisi sorumlusu Sercan Barut, kurası çekilen tüm etaplardaki hak sahiplerinin ev ve işyerlerine ait anahtarları hazırlandığını, imzalanan sözleşmelerini getiren tüm vatandaşlara anahtar teslimi yapılacağını bildirdi.