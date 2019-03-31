Nusaybin'de sandık başında kavgalar: 4 yaralı

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki ayrı kırsal mahallede sandık başında çıkan kavgalarda 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kuyular ve Kantar mahallelerinde sandık başında çıkan tartışmalar kavgaya dönüştü. Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kavgaya karışan gruplar yatıştırıldı. Her iki kavgada çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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