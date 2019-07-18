Nusaybin’de PKK/KCK operasyonu: 40 kilogram patlayıcı ele geçirildi Mardin’in Nusaybin ilçesinde gerçekleştirilen PKK/KCK operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde gerçekleştirilen PKK/KCK operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 40 kilograma yakın patlayıcı ele geçirildi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, haklarında PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yaptıkları yönünde deliller bulunan Ş.G., Z.D., F.B., S.G., A.Z. isimli şüphelişahısların yakalanmasına yönelik Nusaybin ilçesi Kuruköy Mahallesi’nde eş zamanlı operasyonel faaliyet gerçekleştirildiği belirtildi. Zanlıların ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 5 kişinin gözaltına alındığı ve yapılan aramalarda ise 40 kilogram civarında patlayıcı madde ele geçirildiği kaydedildi.

Zanlıların emniyetti işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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