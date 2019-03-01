0553 313 94 23

Nusaybin’de örnek çalışma

İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığına görevlendirilen Vali Mustafa Yaman talimatları ile kız çocuklarının okuması ve şiddetin önlenmesi için düzenlenen seminerlerin sonuncusunu Suriye sınırına komşu olan Nusaybin ilçesinde yapıldı.

01 Mart 2019 Cuma 15:46
Nusaybin’de örnek çalışma

İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığına görevlendirilen Vali Mustafa Yaman talimatları ile kız çocuklarının okuması ve şiddetin önlenmesi için düzenlenen seminerlerin sonuncusunu Suriye sınırına komşu olan Nusaybin ilçesinde yapıldı.


Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından, ‘Kız Çocuklarının Okullaşması ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi’ projesi kapsamında ilçelerde verilen seminerde aileler bilgilendirildi. Nusaybin’de il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, il ve ilçe müftülüklerinin destek verdiği seminer Mitanni Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Seminerde Mardin İl Müftüsü İsmail Çiçek de birkonuşma yaparak kız çocuklarının okumasının önemine değindi.



"Okuma yazma bilmeyen kızımız kalmasın"


Çalımalar ile ilgili bilgi veren Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan VekiliMustafa Yaman, “Kız çocuklarımızın okumasını ve aile içi şiddetin önlenmesini istiyoruz ve bu konu üzerinde ciddiyetle duruyoruz. Mardin’de okuma yazma bilmeyen kalmasın diye tüm kurumlar olarak el birliğiyle çalışıyoruz. Valilik, Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlıklarımız, il ve ilçe müftülükleri ile milli eğitim müdürlüklerimizle birlikte, şehrimizde okuma yazma bilmeyen kalmasın diye çalışıyoruz. Bu çalışmamızı öncelikle kadınlarımıza ulaşarak yerine getirdik. Şimdi de daha önce tespit ettiğimiz özellikle kızlarını okula göndermeyen mahallelerimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kurumlarımız işbirliği içinde başarıyla çalışmalarını yapıyor’’ dedi.



"Proje başarılı bir şekilde ilerliyor"


Projenin başarılı bir şekilde ilerlediğini belirten Yaman açıklamalarını şöyle sürdürdü:


"Tüm ilçelerimizde bu çalışmayı başarıyla sürdürdük. Yaptığımız çalışma valilik, kaymakamlıklar, büyükşehir selediyesi kadın ve gençlik hizmetleri daire başkanlığı, il müftülüğü, muhtarlar daire başkanlığı, il milli eğitim müdürlüğü ve uzman psikologlar tarafından ortaklaşa düzenlendi. Bugün son olarak Nusaybin ilçemizde faaliyetimizi yaptık. Seminere olan ilgi bizleri mutlu etti. İnanıyoruz ki bu çalışmamız dalga dalga büyüyerek amacına ulaşacaktır. Biz aile içi şiddetin önlenmesi için de çaba veriyoruz. Çünkü aile içi şiddeti önlemek en az kızların okula gönderilmesi kadar önemli. Toplumu oluşturan aile ne kadar mutlu olursa toplumda bir o kadar mutlu olur”.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 15:46
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski milletvekili Burhan Garip Şavlı vefat etti
    1. Eski milletvekili Burhan Garip Şavlı..
    2. 28 Şubat zihniyeti yeniden hortladı!..
    3. Hünerli eller ’Geri Dönüşüm Sanatla..
    4. AK Parti’li Sarıeroğlu: "Kadın güçlü..
    5. Trabzonspor, PFDK'ye sevk edildi
    6. Kanlı soygunun zanlısı adliyeye sevk..
    7. Çanakkale’de 73 mülteci yakalandı
    8. İKA Yönetim Kurulu Adıyaman’da toplandı
    9. Trafik teröristinin ifadesi ortaya çıktı
    10. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi..
    11. Kick Boks Takımı sporcusu Ömer Bağcı,..
    12. Osmanlı kenti Safranbolu’da bekçiler..
    13. "Sondajda birkaç hafta içinde hedef..
    14. "Sen Varsan Biz de Varız" yaşam evi..
    15. D-8'den emekli büyükelçi Kamel için..
    16. "Oyun büyük ama biz bu oyunu çok bozduk"
    17. Çanakkale'de 73 düzensiz göçmen..
    18. Başkentte alacak verecek tartışması: 1..
    19. İş dünyası yeni KOBİ destek paketinden..
    20. Toyota Supra yok sattı
    21. Futbol: Hazırlık maçı
    22. Kur'an kursu hocasına çarptı, "Ne olur..
    23. Yıldırım Demirören'in TFF..
    24. Türkiye Basketbol Federasyonun 60. yılı
    25. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a..
    26. İMEAK DTO, AB heyeti ile bir araya geldi
    27. "Evimize ekmek götürmek istiyoruz"
    28. Kartal’da inşaat mühendisi Abdurrahman..
    29. GÜNCELLEME - Kocaeli'de fuhuş operasyonu
    30. Yanık nasıl iyileşir?
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var