Nusaybin’de Mursi için gıyabi cenaze namazı

Mısır’ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin, mahkeme salonunda hayatını kaybetmesine ilişkin tüm Türkiye’de olduğu gibi Nusaybin’de de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Nusaybin Müftülüğü tarafından organize edilen cenaze namazı ilçenin tarihi Zeynel Abidin Camii’nde kılındı. Öğlen namazına müteakip düzenlenen gıyabi cenaze namazı İlçe Müftüsü Usame Anlağan tarafından kıldırıldı. Yapılan dualardan sonra STK’lar adına Nurettin Şimşek tarafından basın açıklaması okundu. Cumhurbaşkanı Mursi’nin seçilmesi, askeri darbeyle indirilmesi, cezaevine konulması ve mahkeme salonunda vefatına kadarki süreci anlatan Şimşek açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Her türlü olumsuz şartlarda ve sıkıntılı süreçte dahi hakkı hak bilip olarak yaşamak ve ölmek insan için en şerefli lütuftur. Biz merhum cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin cenabı hakkın lütfuna mahzar olduğuna inanıyoruz ve dua ediyoruz. Mısır yöneticilere ülkelerinin emin bir liman olmasını engelleyen, Mısır halkının huzurunu kaçıran ve geleceğini karartan uygulamalardan vazgeçmesini hatırlatırız. Yöneticisiyle yönetileniyle hepimiz Allah’tan geldik ve dönüşümüz Allah’a olacaktır. Merhum Muhammed Mursi’ye tekrardan cenabı Allah’tan rahmet dilerken, başta ailesine, Müslüman Kardeşler Teşkilatı’na, İslam milletine sabırlar diliyoruz."

Açıklamadan sonra vatandaşlar camiden ayrıldı.