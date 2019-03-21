0553 313 94 23

Nusaybin’de Kur’an kursu ve medrese temeli atıldı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde 100 kişilik Kur’an kursu ve medresenin temeli atıldı.

21 Mart 2019 Perşembe 11:32
Nusaybin’de Kur’an kursu ve medrese temeli atıldı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde 100 kişilik Kur’an kursu ve medresenin temeli atıldı.


İlçeye bağlı Akçatarla Mahallesinde hayırsever Abdulkadir Yıldırım tarafından daha önce yaptırılan Hacı Abdulkadir - Zeynebe Camisinin yanında Hacı Abdulkadir - Feride Kur’an Kursu ve Medrese temeli atıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan temel atma töreninde Nusaybin Müftüsü Usame Anlağan’ın yaptığı duadan sonran AK Parti Mardin Milletvekili Şehmus Dinçel, Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Balıkçılar, Mardin Müftüsü İsmail Çiçek, AK Parti Nusaybin İlçe Başkanı Mehmet Latif Özel ve Nusaybin Belediye Başkan adayı Mehmet Hadi Hamidi Kur’an kursu ve medrese temelini ilk harcı döktü.


Müftü Çiçek, Yıldırım ailesine teşekkür etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 11:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Irak'ın kuzeyine hava harekatı!
    1. Irak'ın kuzeyine hava harekatı!
    2. İl Müdürü Yıldız, koltuğunu Sudenur..
    3. Tarihi Milli Eğitim Müdürlüğü binası..
    4. Başkan Aktepe’den meclis üyelerine..
    5. "Türk İşi Dondurma", İngiliz basınına..
    6. Başkan Can, istişare ve değerlendirme..
    7. KOBİGEL destekleri ESO’da açıklandı
    8. Döviz hesapları faizinden kesinti..
    9. Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi..
    10. Futbol Altyapı Gelişim Projesi..
    11. Down Sendromulu gencin davul şovu
    12. Uzun: “20 bin kişinin üzerimde yükü..
    13. Uber davası sonrası taksi plakalarında..
    14. Forum Magnesia’dan tüm çocuklara davet
    15. Arnavutluk-Türkiye maçına doğru
    16. Elektrik akımına kapılan 34 yaşındaki..
    17. Yemliha Şehit Yunus Uygun Ortaokulu..
    18. Vali Memiş, “Çiftçimizin yanındayız”
    19. Görgülü "Heybenizi bilgi ile doldurun"
    20. Mahkemeyi kandıran 15 Temmuz..
    21. Kocamaz, Kaşlı Geçici Hayvan..
    22. Şehitleri Anma ve geleneksel Türk..
    23. "KDV indirimi bahar döneminde mobilya..
    24. Sadakataşı Derneği'nden Gazze'ye gıda..
    25. Hisarcık’ta evde bakım hizmeti verilen..
    26. Bartın’da ’’Sıfır Atık Projesi’’..
    27. Muğla’da kaza: 1 ölü
    28. Vali Deniz’den STK’lara ziyaret
    29. Karşıyaka’da Nadir Vekiloğlu Spor..
    30. Büyükşehir vatandaşları sandığa..
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    Son anket sonuçları açıklandı! İstanbul'da fark açılıyor
    Son anket sonuçları açıklandı! İstanbul'da fark açılıyor
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!