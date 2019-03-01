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Nusaybin’de içme suyu şebekesi patladı

Mardin’de Artuklu ve Kızıltepe ilçelerine giden içme suyu şebekesi patladı.

01 Mart 2019 Cuma 21:19
Nusaybin’de içme suyu şebekesi patladı

Mardin’de Artuklu ve Kızıltepe ilçelerine giden içme suyu şebekesi patladı.


Alınan bilgilere göre, Nusaybin Çatalözü Mahallesi mevkiinde alt yapı çalışmaları sırasından Midyat ilçesine bağlı Beyazsu Mahallesi’nden Artuklu ve Kızıltepe ilçelerine verilen içme suyu şebekesi patladı. Patlama sırasında su yaklaşık 10 metre yükselirken Nusaybin-Midyat karayolu trafiğe kapandı. Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Marsu ekiplerinin müdahalesiyle su vanaları kapatıldı. Çevrede bulunan bir halı saha kullanılmaz hale gelirken birçok arazi ise sular altında kaldı.


Patlama sonrası AK Parti Nusaybin Belediye Başkan Adayı Mehmet Hadi Hamidi ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Latif Özel bölgeye gelerek incelemelerde bulunduktan sonra yetkililerden bilgi aldı.


Öte yandan Marsu ekipleri içme suyu hattında onarma çalışmalarına başladı.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 21:19
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