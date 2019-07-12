Nusaybin’de gölete giren amca çocukları boğuldu Mardin’in Nusaybin ilçesinde gölete giren 8 ve 10 yaşındaki amca çocukları boğularak hayatını kaybetti.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde gölete giren 8 ve 10 yaşındaki amca çocukları boğularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Nusaybin’e bağlı Balaban Mahallesi yakınlarında bulunan gölete giren amca çocukları Furkan Akıncı (10) ve Abdurrahman Akıncı (8) boğuldu. Çocukların göletten çıkamadığını gören diğer çocuklar ise ailelerine haber verdi.

Olayın duyulması üzerine sağlık ve jandarma ekiplerine haber verilirken, mahallede yüzme bilen vatandaşlar da çocukları gölette aradı.

Nusaybin İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Fatih Yıldırmaz’ın bizzat katıldığı arama çalışmaları sonucunda önce Furkan Akıncı’nın, yaklaşık 45 dakika sonra Abdurrahman Akıncı’nın cesetlerine ulaşıldı.

Çocukların cesedi otopsi yapılmak üzere Nusaybin Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.

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