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Nusaybin’de geniş kapsamlı turizm toplantısı yapıldı

MARDİN (İHA) – Mardin’in Nusaybin ilçesinde bugüne kadar yapılmış en geniş kapsamlı turizm toplantısı gerçekleştirildi.

27 Mart 2019 Çarşamba 13:28
Nusaybin’de geniş kapsamlı turizm toplantısı yapıldı

MARDİN (İHA) – Mardin’in Nusaybin ilçesinde bugüne kadar yapılmış en geniş kapsamlı turizm toplantısı gerçekleştirildi.


Ticaret Borsası öncülüğünde yapılan turizm toplantısına Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Kurt, TÜRSAB İhtisas Komite Başkanı İbrahim Tanrıverdi, TÜRSAB İncoming Turizmi İhtisas Başkanı Hamit Kuk, Turizm Seyahat Acenteleri yetkilileri ve turizm sektörü gazeteleri temsilcilerinden oluşan bir heyet de katıldı. Toplantı için ilçeye gelen TÜRSAB yöneticileri, Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Balıkçılar’ı makamında ziyaret etti. Daha sonra Kasr-ı Serçehan’daki toplantıya geçildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Nusaybin Ticaret Borsası Başkanı Necdet Aktaş, turizm açısından çok önemli bir gün yaşadıklarını dile getirdi. Bugün Nusaybin için turizm anlamında tarihi bir gün yaşadıklarını kaydeden Aktaş, Ticaret Borsası öncülüğünde TÜRSAB’ın başkan yardımcıları, tur operatörleri, acente sahipleri ve turizm sektörünün önde gelen basın mensuplarını Nusaybin’de ağırladıklarını söyledi. Nusaybin’de ilk defa turizm için bu kadar kapsamlı bir toplantı yapıldığını dile getiren Aktaş şöyle konuştu:


“Amacımız, Nusaybinimizin daha önce kötü bir imajla bazı medya organlarında farkı oluşan algısını kırmak, Nusaybin’in gerçek yüzünü, turizmini ön plana çıkarmak için böyle bir organizasyon yaptık. Nusaybin beyaz güllerin şehriydi. Tarihin, kültürün, tarımın, ticaretin, sınır ticaretinin merkeziydi bir zamanlar. Ama maalesef ağır badireler atlatmış bir ilçedir. Allah’a şükür Nusaybin’de güven ve huzur ortamı var. İlçemizde bulunan tarihi yerleri yeterince tanıtamadık. Biz Nusaybinlilerin bu konuda büyük zafiyeti var. Ama artık elimizi taşın altına koyup herkes üzerine düşen vazifeyi yerine getirerek İlçe turizmini en yüksek platformda tanıtmamız gerekir. Nusaybin’de dünyanın ilk üniversitesi Mor Yakup Kilisesi bulunuyor. Hemen yanında inanç parkında yer alan Zeynel Abidin Camisi ve türbesi yer alıyor. Mor Evgin Manastırı, Ezidi, Süryani köyleri bulunuyor. Burada tanıtımını yapamadığım Beyazsu Vadisi yer almaktadır. Nusaybin üzerinde oluşan bu talihsiz algıyı artık kırmak istiyoruz.”



“İlçede bu kadar tarihi yapı olduğunu bilmiyorduk”


Toplantıda konuşan TÜRSAB İncoming Turizmi İhtisas Başkanı Hamit Kuk, Nusaybin turizminin gelişmesi için herkese düşen görevler olduğunu söyledi. İlçeye ilk defa geldiğini ve bu kadar tarihi yapı olduğunu bilmediklerini kaydeden Kuk, burada kendileri olduğu kadar Nusaybin’deki STK’ların da eksikliği olduğunu ifade etti. Kuk, “Burası kütür turizmi açısından çok güzel bir şehir, beklentilerimin üzerinde bir tarihi yapıyla karşılaştım. Nusaybin’in turizmde kalıcı bir konuma ulaşması için bu tarz tanıtım ve info gezilerinin periyodik hale getirilmesi gerekir. Öncelikle tur şirketleri için yol haritaları oluşturmanız lazım. Gezi rotalarını belirleyerek geliştirmek gerekiyor” dedi.


TÜRSAB İhtisas Komite Başkanı İbrahim Tanrıverdi, Nusaybin’de Yukarı Mezopotamya’nın birçok medeniyeti eserlerini bulmanın mümkün olduğunu söyledi. Nusaybin’in gezi ve tur güzergahı açısından çok uygun olduğunu bildiren Tanrıverdi, “Nusaybin’i güneydoğunun bir bütün parçası, Mardin turizminin nasıl parçasına dâhil edebiliriz? Mardin’e gelen turistleri Nusaybin’e de kazandırmamız lazım. Buradaki değerleri ön plana çıkararak gelen gruplara mutfağı, tarihi, çarşıyı tanıtmamız lazım. Yukarı Mezopotamya’dan birçok medeniyeti bulabilirsiniz. Bunu çok iyi pazarlamak lazım. Biz bunu insanlara anlatmaya çalışacağız. Güzergah da çok uygun. Biz Seyahat Acenteleri olarak hep yanınızda olacağız” şeklinde konuştu.



“Kamışlı’ya bakarak kahvelerimizi içtik”


TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Kurt, son dönemde batı illerinden Mardin ve Midyat’a yönelik seyahat sıklığından söz ederek, bu turlara mutlaka Nusaybin’in de dahil edilmesi gerektiğini söyledi. Nusaybin’e gelirken uçakta yer bulmakta zorlandığını dile getiren Kurt, “Nusaybin’e turistlerin gelmesi, trafiğin yaşanması için algıyı konuşturuyor olmak gerekiyor. Bu bağlamda gerek turizm basını, gerek bizim gibi turizm neferlerine önemli rol düşüyor. Biz de gerek seyahat, gerekse seyahat sonrası kültür turlarına Nusaybin’i nasıl ilave ederizi konuşmaya geldik. Buradaki tarihi yerlerin mutlaka turlara dahil edilmesi gerekir. Şehir Suriye ile sıfır noktada bulunuyor. Kahvelerimizi Kamışlı’ya bakarak içtik. Dünyanın ilk üniversitesinin ve ilk rektörün buradan çıktığı belirtiliyor. Bu bağlamda üniversitelerden akademisyenler veya rektörlerden oluşan bir grup burada ağırlanabilir. Kısa vadede hızlı yol alacağınız pratikler, marka yüzünüz olsun, bir hikaye oluşturun, turizm basınından destek alın ve de bu info programlarına devam edin. Ayrıca sosyal medyayı iyi kullanın, sosyal medya fenomenlerini bulun. İlçeyi tanıtacak sosyal medyada çeşitli heştegler oluşturun” dedi.



Tarihi ve turistik yerler ziyaret edildi


Toplantının ardından TÜRSAB Yönetim Kurulu üyeleri, seyahat acenteleri yöneticileri ve turizm medyası ilçenin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti. Suriye sınır kapısı, UNESCO Geçici Kabul Listesi’nde ‘İnanç Parkı’ adıyla yer alan Mor Yakup Kilisesi ile Zeynel Abidin Camii, Mor Evgin Manastırı, Çilesiz Mahallesi’nde bulunan Ezidi mezarlığı ve Süryanilerin yaşadığı Odabaşı Mahallesi ziyaret edildi. TÜRSAB üyeleri, programın sonunda Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Aktaş’ın misafiri olarak Beyazsu’da ağırlandı.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 13:28
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