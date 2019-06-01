Nusaybin’de çıkan yangın ekinlere sıçradı Mardin’in Nusaybin ilçesinde kuru otların tutuşmasıyla çıkan yangın buğday, arpa ve mercimek ekinlerine sıçradı.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde kuru otların tutuşmasıyla çıkan yangın buğday, arpa ve mercimek ekinlerine sıçradı.

Nusaybin’e bağlı Yolbilen Mahallesi’ne bağlı Kasrik mezrasında kuru otların tutuşmasıyla yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüyerek hasada hazır gelen buğday, arpa ve mercimek tarlalarına sıçradı. Yangını gören vatandaşlar Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiye ekiplerine haber verirken bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Bölgeye gelen 2 itfaiye arasöz ve arama kurtarma aracı yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle yaklaşık 100 dönümlük buğday, arpa ve mercimeklerin yandığı bildirildi.

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