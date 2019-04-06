Nusaybin’de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde meydana gelen kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Midyat Yolu Caddesi üzerinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışmaya başlayan 2 kişi daha sonra kavga etti. Kavgada 20 yaşlarındaki Ö.Ö. göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs yapılan ilk müdahaleden sonran Mardin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Bıçaklı saldırıyla ilgili çalışma başlatan polis, saldırgan olduğu belirtilen bir kişiyi gözaltına aldı. Nusaybin Devlet Hastanesinde sağlık kontrollerinden geçirilen şahıs daha sonra Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kavgayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.