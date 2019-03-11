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Nusaybin’de bazı kırsal mahallelerde sandıklar taşındı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart pazar günü yapılacak mahalli seçimlerde bazı kırsal mahallelerde sandıkların taşınmasına karar verdi.

11 Mart 2019 Pazartesi 13:09
Nusaybin’de bazı kırsal mahallelerde sandıklar taşındı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart pazar günü yapılacak mahalli seçimlerde bazı kırsal mahallelerde sandıkların taşınmasına karar verdi.

 

YSK’nın kararına göre Nusaybin ilçesinde 18 yerleşim bölgesinin sandıkları başka bölgeye taşınacağı ve vatandaşların bu bölgelerde oy kullanacağı belirtildi. YSK’nın 1368 sayılı kararı ile taşıma işlemi yapılan kırsal mahalleler ve taşındıkları mahallelerle ilgili yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

 

"Mardin’in Nusaybin ilçesinde; Dirim seçim bölgesinin Açıkköy seçim bölgesine, İlkadım ve Yavruköy seçim bölgelerinin Akarsu seçim bölgesine, Akağıl seçim bölgesinin Akçatarla seçim bölgesine, Çilesiz ve Güneli seçim bölgelerinin Balaban seçim bölgesine, Beylik seçim bölgesinin Bahçebaşı seçim bölgesine, Kalecik seçim bölgesinin Çağlar seçim bölgesine, Karacaköy seçim bölgesinin, Dallıağaç seçim bölgesine, Çölova seçim bölgesinin Durakbaşı seçim bölgesine, Günyurdu seçim bölgesinin Girmeli seçim bölgesine, Çiğdem Mahallesi seçim bölgesinin Hasantepe seçim bölgesine, Eskimağara ve Doğuş seçim bölgelerinin Yandere seçim bölgesine, Tekağaç seçim bölgesinin Yazyurdu seçim bölgesine, Sınırtepe seçim bölgesinin Yerköy seçim bölgesine, Nergizli seçim bölgesinin Yolbilen seçim bölgesine, taşıma taleplerinin kabulüne karar verilmiştir."

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 13:09
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