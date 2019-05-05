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Nusaybin polisi trafik standı açtı

Mardin’in Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri 4-10 Mayıs Trafik Haftası kapsamından tanıtıcı stant açtı.

05 Mayıs 2019 Pazar 11:47
Nusaybin polisi trafik standı açtı

Mardin’in Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri 4-10 Mayıs Trafik Haftası kapsamından tanıtıcı stant açtı.


Trafik polisleri tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda açılan standa çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Stantta trafik cihazlarının tanıtımı yapılırken Vatandaşlara ve öğrencilere temel trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. 2019 yaya öncelikli trafik yılı nedeniyle hazırlanan broşürler ve bloknotlar vatandaşlara ve öğrencilere dağıtılırken, ilçedeki bazı şehir içi araçlarına ’öncelik hayatın öncelik yayanın’ broşürleri asıldı.

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Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 11:47
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