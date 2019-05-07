Nusaybin İpek Yolu’nda iki tır çarpıştı: 1 yaralı Mardin’in Nusaybin ilçesindeki İpek Yolu’nda bulunan araç muayene istasyonu önünde çarpışan iki tırdan birinin kupa bölümü koparak parçalandı, kazada 1 kişi yaralandı.

Mardin’in Nusaybin ilçesindeki İpek Yolu’nda bulunan araç muayene istasyonu önünde çarpışan iki tırdan birinin kupa bölümü koparak parçalandı, kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza, Nusaybin İpek Yolu üzerindeki araç muayene istasyonu önünde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır, muayene istasyonundan çıkan tıra çarptı. Kazada istasyondan çıkan tırın kupa bölümü koparak parçalandı. Tırda bulunan sürücü yaralandı.

Kaza sonrası bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan bir kişi kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi’nde tedavi altında alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.