Türkiye Özel Okullar Birliği (TÖZOK) Başkanı Nurullah Dal, koronavirüs salgını sebebiyle yaşamını yitirdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bir süredir Covid-19 tedavisi görmekte olan TÖZOK Başkanı Nurullah Dal'ı kaybetmiş olmanın üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Eğitim camiamızın başı sağ olsun" açıklamasında bulundu. Peki, Nurullah Dal kimdir?

Nurullah Dal kimdir? Nurullah Dal hayatı

Nurullah Dal 1966 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Nurullah Dal, ortaokul ve liseyi Vefa Erkek Lisesi'nde, üniversiteyi ise Yıldız Teknik Üniversitesi'nde tamamladı. Dal, 1986 yılında Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Nurullah Dal 1986 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsünde yüksek lisans yaptı.

N.Y. State Üniversitesinde Bilgisayar Programcılığı ve Veri İşleme programlarından 1989 yılında mezun oldu.

Dal, 1991 – 1993 yılları arasında Polonya’da şirket kurarak İthalat İhracat sektöründe çeşitli Türk Firmalarının Temsilcisi olarak görev yaptı.

Dal, 2003-2007 yıllarında Yeditepe Üniversitesinde Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programında öğretim görevlisi olarak ‘Okul İşletmeciliği’ dersini verdi.

1995 - 2012 yılları arasında Akasya Koleji Yönetim Kurulu Başkanlığı ve halen Fono Koleji Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

Ayrıca 2012 yılından itibaren Mydome ve Akdeniz markaları ile Yükseköğrenim yurt işletmeciliği yaptı.

2008 yılından itibaren İstanbul Ticaret Odası Eğitim Komitesi ve Meclis Üyesidir.

Nisan 2018 tarihinden itibaren İstanbul Ticaret Odası Eğitim Komitesi Başkanlığını yürüttü.

2001 - 2008 yılları arasında Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Sınav Yürütme kurulu başkanlığı görevlerinde bulundu.

Koronavirüs sebebiyle vefat eden Nurullah Dal, evli ve iki çocuk babasıdır.