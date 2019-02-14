Nursultan Nazarbayev'den Melih Gökçek'e şeref madalyası Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, ﻿Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek’e, Astana’nın kuruluşunun 20. Yılı dolayısıyla bana şeref madalyası gönderdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek’e, Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev tarafından şeref madalyası gönderildi. Melih Gökçek bu haberi Twitter hesabından duyurdu. İşte Gökçek’in o paylaşımı… Kazakistan devlet başkanı Sn Nursultan Nazarbayev Astana’nın kuruluşunun 20. Yılı dolayısıyla bana şeref madalyası göndermiş. Astana’nın 3. ve 10. Kuruluş törenlerine birlikte katılmıştık. Sn Nazarbayev’e teşekkürler... Yaşasın Türk/Kazak dostluğu..

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