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Habib Nurmagomedov: Müminler kardeştir, o yüzden Türkiye'den çok destek görüyorum

Karma dövüş sanatları hafif siklet unvan maçında kemerini korumayı başaran Müslüman dövüşçü Habib Nurmagomedov, Türkiye'de özel bir röportaj verdi. Ülkemizden gördüğü desteğin arkasında İslam'ın gücünün olduğunun altını çizen Müslüman sporcu, Galatasaray taraftarı oluşunun hikayesini de anlattı.

01 Kasım 2018 Perşembe 07:45
Habib Nurmagomedov: Müminler kardeştir, o yüzden Türkiye'den çok destek görüyorum

İrlandalı boksör Conor McGregor'u nakavt ederek karma dövüş sanatları hafif siklet unvan maçında kemerini koruyan Müslüman dövüşçü Habib Nurmagomedov, beIN Sports'a röportaj verdi. Habib, Türkiye'den gördüğü destekle ilgili verdiği mesajla gönülleri mest etti.

"Bu desteğin arkasında İslam’ın gücü var!"

Türkiye’den gördüğü desteğe de ayrıca teşekkür eden Habib Nurmagomedov, Avrupa ve Amerika’dan bakıldığı zaman ülkemizin kendisine gösterdiği desteğin anlaşılamadığını ancak bu desteğin arkasında İslam’ın gücü olduğunu belirtti.

"Hepimiz Müslümanız"

Nurmagomedov "Türkiye'den neden bu kadar destek aldığımı Avrupa'da ve Amerika'da çoğu insan anlamadı. Hepimiz Müslümanız. Allah bize 'Siz kardeşsiniz' demiştir. Hepimiz Allah'a inanıyoruz, Allah bizleri kardeş kabul ediyor. Allah, 'Türkler kendi aralarında, Araplar kendi aralarında kardeştir' demiyor. Müminler kardeştir diyor. O yüzden Türkiye'den çok destek görüyorum.

'Messi mi, Ronaldo mu?' sorusuna cevap verdi

Futbolu çok seviyorum, iyi bir izleyiciyim. Messi'ye saygısızlık edemem, gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan biridir. Ronaldo'ya Messi'den daha büyük hayranlık besliyorum. İki büyük sporcu, bir rekabete girişti. Bu rekabet de futbolu çok farklı bir seviyeye getirdi." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluşmuştu

Conor McGregor karşısında aldığı zaferle adını bir kez daha dünyaya duyuran ünlü Dağıstanlı dövüşçü Habib Nurmagomedov, İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılışına katılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, davetlileri tek tek selamlarken dünya şampiyonu Habib Nurmagomedov ile de sohbet etmişti.

Karma dövüş sanatlarının ilk Müslüman şampiyonu olan Dağıstanlı boksör Habib, İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılışına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, davetlileri tek tek selamlarken dünya şampiyonu Habib'e 'yine görüşelim' dedi.

(Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 07:45
  1. İstanbul
  2. Conor McGregor
  3. Habib Nurmagomedov
  4. Türkiye

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